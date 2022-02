W tym roku odbędzie się już 66. konkurs Eurowizji! Gospodarzem jest włoski Turyn - to zasługa zespołu Maneskin ( sprawdź! ), który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce.

19 lutego poznamy reprezentanta Polski, którego wyłonią Krajowe Eliminacje. Wśród faworytów znaleźli się Krystian Ochman z piosenką "River" oraz DARIA z utworem "Paranoia".

Zobacz koncert "Adele: The One Night Only" w serwisie Polsat Go!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman opowiedział o debiutanckiej płycie Newseria Lifestyle

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP.

Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman: "Ja tej pandemii bardzo nie lubię" Newseria Lifestyle

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie. Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25.



Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.

Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra.

Wideo MILA - UNLOVED

Eurowizja 2022: Kim jest Emilia Dębska (Mila)?

Emilia Dębska ma 37 lat. Na scenie posługuje się pseudonimem Mila.



Debiutowała na scenie Teatru Buffo Janusza Józefowicza.



Emilia Dębska brała udział w 7. edycji "The Voice of Poland", podczas którego w przesłuchaniach wokalistka zaśpiewała piosenkę "Suddenly I See". Dębska znalazła się w drużynie Edyty Górniak, niestety z programu odpadła na etapie bitew.



Kobieta ma na swoim koncie piosenkę, pt. "UNLOVED".



Wideo The Voice of Poland VI - Emilia Dębska - „Suddenly I See” - Przesłuchania w ciemno

Ciekawostką jest fakt, że to nie pierwszy raz, kiedy Mila próbuje swoich sił w konkursie Eurowizji.

Wokalistka mieszka w Słowenii i próbowała już dostać się do konkursu jako reprezentantka tego kraju.



W preselekcjach wykonywała wtedy piosenkę "Svoboda". Ostatecznie nie udało się dostać do konkursu. Jak będzie tym razem?



Wideo MILA - Svoboda

Emilia Dębska - "All I Need". Kiedy premiera?

Do polskich preselekcji Dębska zgłosiła utwór "All I Need".



Premiera piosenki najprawdopodobniej odbędzie się 12 lutego 2022 roku.



Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2022? Ania Byrcyn - "Dokąd?" 2% Daria - "Paranoia" 33% Emila Dębska (Mila) - "All I Need" 0% Karolina Lizer - "Czysta woda" 1% Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move" 1% Kuba Szmajkowski - "Lovesick" 4% Lidia Kopania - "Why Does It Hurt" 2% Krystian Ochman - "River" 55% Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy" 1% Unmute - "Głośniej niż decybele" 1%

głosów: 27007