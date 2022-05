Kim jest Emma Muscat?

Emma Louise Marie Muscat jest piosenkarką i modelką, która na co dzień mieszka we Włoszech. Studiowała na University of Performing Arts.

Artystka z muzyką związana jest od najmłodszych lat. Jej debiutancki singel "Alone" ukazał się w 2016 roku.

Emma Muscat wygrywa preselekcje i... zmienia piosenkę

Malta już w 2021 roku zdecydowała, że na najbliższą Eurowizję nie wyśle - jak miała w tradycji - zwycięzcy programu "X-Factor", a wybierze reprezentanta podczas krajowych preselekcji.

Do walki o zwycięstwo stanęło kilkudziesięciu uczestników, a w samym finale udział wzięło 16 wykonawców. Ostatecznie Emma Muscat pokonała wszystkich konkurentów z piosenką "Out of Sight".



Wideo Emma Muscat | OUT OF SIGHT | MESC 2022 FINAL

W Turynie 22-latka wystąpi jednak z utworem "I Am What I Am". Pierwotna kompozycja została zmieniona po tym, jak fani zaczęli wyrażać się o niej w dość niepochlebnych słowach. Już w finale preselekcji mówiło się, że oryginalny utwór nie dotrwa Eurowizji.

Ostatecznie w marcu 2022 roku premierę miał nowy singel Emmy i to z nim wystąpi w półfinale. "Biorę pełną odpowiedzialność za zmianę utworu i do nikogo nie będę miała pretensji" - mówiła w rozmowie z Eurovision World Maltanka.



Sprawdź tekst piosenki "I Am What I Am" w serwisie Teksciory!

Wideo Emma Muscat - I Am What I Am - Malta 🇲🇹 - Official Music Video - Eurovision 2022

Emma Muscat w Turynie. Piorunujące wrażenie na turkusowym dywanie

"Ludzie mają tendencję do oceniania książki po okładce i mówienia: 'niemożliwe, aby ona miała problemy z samoakceptacją i miłością do siebie'. Ale myślę, że każdy ma taką historię. Gdy tylko usłyszałam tę piosenkę, poczułam, że jest dla mnie bardzo osobista i wiem, że pomoże innym. To główny powód, dla którego chciałam pokazać ten utwór milion widzów na Eurowizji" - komentowała Muscat w Wiwibloggs.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Półfinał Eurowizji. Fani byli zachwyceni Interia.tv

Bukmacherzy jednak nie do końca dali się urzec słowom wokalistki i typują, że ta odpadnie już w półfinale. Jednak jej szanse na finał wciąż pozostają całkiem wysokie. Wiadomo, że Muscat poprawiła swoje notowania już w Turynie podczas prób oraz podczas inauguracji Eurowizji, na której olśniła na turkusowym dywanie i przykuła uwagę mediów z całej Europy.