Ania Byrcyn z piosenką "Dokąd"

Utwór "Dokąd" do sieci trafił 9 listopada 2021 roku. Ania Byrcyn była odpowiedzialna za stworzenie tekstu oraz muzyki. Przy nagrywaniu piosenki towarzyszyli jej: Patryk Rogoziński (wiolonczela), Wojtek Hartman (skrzypce), Szymon Orłowski (bas) oraz Iga Janowiak (drugi wokal).

Zamieszanie wokół utworu "Dokąd"

Byrcyn w styczniu została umieszczona przez TVP na liście 10 wykonawców, którzy powalczą o wyjazd na Eurowizję. Niedługo później ogłoszono, że wśród jurorów, którzy będą oceniać uczestników, znalazł się Szymon Orłowski, który dogrywał bas do utworu wokalistki.



To wzbudziło mnóstwo kontrowersji. Zaczęto sugerować, że juror nie będzie obiektywny i będzie wspierał piosenkę, w której tworzeniu brał udział. Pojawiły się nawet głosy, że doszło do złamania regulaminu, a uczestniczka eliminacji powinna zostać zdyskwalifikowana. Kompozytor szybko wydał komentarz w sprawie.

"Nagrywałem bas do utworu Ani Byrcyn na początku września, dostałem gotową kompozycję od producenta, Darka Polubca, do której poprosił, żebym nagrał żywy instrument. Nie jestem autorem, współautorem, nie wiedziałem nawet, że piosenka zostanie zgłoszona do konkursu, a ponadto sesja miała miejsce jeszcze zanim ogłoszono konkurs" - wyjaśnił.



Kim jest Ania Byrcyn?

Urodzona w Kanadzie, ale mieszkająca w Zakopanem Ania Gąsienica-Byrcyn pochodzi z jednego z najstarszych podhalańskich rodów. Jej pradziadek Stanisław Gąsienica-Byrcyn był pionierem narciarstwa tatrzańskiego i jednym z najbardziej znanych i bohaterskich ratowników TOPR-u od 1909 roku.

Ania muzyką i śpiewaniem zajmuje się od 5. roku życia. Od 2018 r. występowała w zespole ludowym 9 Syił, z którym koncertowała od Kościeliska, aż po Pekin czy Delhi. Studiowała też w Katowicach na wydziale jazzu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Ania Byrcyn w "The Voice of Poland"

Szersza publika poznała wokalistkę dzięki występom w TVP. Ania Byrcyn w "The Voice of Poand" pojawiła się w 11. edycji programu. Podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Jesteś lekiem na całe zło" Krystyny Prońko i odwróciła dwa fotele, w tym Edyty Górniak. Trenerka, aby pozyskać sympatię uczestniczki, ujawniła, że przeprowadziła się do Zakopanego.

"Normalnie bym jej nie zdradziła, ale tak bardzo mi zależało, że postanowiłam powiedzieć to na głos mając nadzieję, że może to przekona Anię" - wytłumaczyła Górniak. "Będziesz śpiewała jak nic na świecie" - zachęcała Urszula Dudziak, jednak ostatecznie Byrcyn trafiła do Górniak.

Podczas bitew trenerka zestawiła Byrcyn z Magdaleną Ćwiertnią. Obie musiały wykonać utwór Arethy Franklin "(You Make Me Feel) Like Natural Woman".

"Fenomenalnie. Jestem pokryta dreszczami" - krzyczała rozemocjonowana Dudziak. "Trudno ocenić wasz występ. Nie dałyście nam żadnego argumentu, aby się czegoś doczepić. Nie zasługujecie, aby opuścić program" - powiedział Szpak. Edyta Górniak zdecydowała się postawić na Byrcyn. W nokaucie wokalistka zaśpiewała utwór Varius Manx "Pocałuj noc" i bez problemów awansowała do odcinków finałowych.

Tam również robiła ogromne wrażenie na trenerach. "Aniu, ty jesteś mistrzynią świata. Masz piękny głos i tak pięknie nim operujesz" - stwierdziła Dudziak. "Poruszasz się po muzyce tak, jakbyś robiła to zanim się urodziłaś" - dodał Szpak.

Byrcyn dotarła do finału, gdzie ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W programie uczestniczka przedstawiła też swój pierwszy singel - "Nocą".

Sukces Ani Byrcyn na Festiwalu w Opolu

Już po wybuchu pandemii Byrcyn zaprezentowała nowy singel pt. "Chowam się". Muzykę do niego stworzył Marcin Nierubiec, a tekst sama wokalistka wraz z Janem Karpielem. "Okres pandemii uświadomił mi, jak bardzo nasz świat jest kruchy, jednak ja wierzę w to, że to tylko etap przejściowy i że mimo wszystko czeka nas dobra i jasna przyszłość. I o tym właśnie jest piosenka 'Chowam się'" - dodaje tłumaczyła.

To właśnie z tym utworem Byrcyn wystartowała w koncercie Debiutów na Festiwalu w Opolu i zdobyła nagrodę główną im. Anny Jantar. Na jej ręce trafił czek na 30 tys. złotych.

Oprócz Ani Byrcyn o wyjazd na Eurowizję do Turynu powalczą również: Krystian Ochman, Daria, Unmute, Kuba Szmajkowski, Emilia Dębska, Karolina Lizer, Karolina Stanisławczyk & Chika Toro, Lidia Kopania oraz siostry Szlachta.

Eurowizyjne preselekcje odbędą się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.