Eurowizja 2021: Męski pocałunek Maneskin. Damiano David ma narzeczoną

Po ogłoszeniu wyników w finale 65. Konkursu Piosenki Eurowizji na scenie ponownie pojawili się zwycięzcy - grupa Maneskin z Włoch. Podczas ich występu widzowie TVP mogli zobaczyć pocałunek wokalisty Damiano Davida i gitarzysty Thomasa Raggiego.

Damiano David i Thomas Raggi (Maneskin) podczas finału Eurowizji 2021 /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

Przypomnijmy, że grający alternatywnego rocka kwartet nie musiał przebijać się przez eurowizyjne półfinały - Włochy są jednym z krajów tzw. Wielkiej Piątki (najwięcej płacący na EBU - Europejską Unię Nadawców organizującą Eurowizję), która mają zagwarantowany występ w finale.

Formacja Maneskin ( sprawdź! ) była faworytem bukmacherów i zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyła w finale, zbierając aż 524 punkty. Końcowy triumf zawdzięczają przede wszystkim widzom z całej Europy, którzy przyznali im 318 pkt.

Po ogłoszeniu wyników, muzycy zalali się łzami ze wzruszenia i emocji.

W ojczyźnie piosenka "Zitti e buoni" jeszcze przed 65. Konkursem Piosenki Eurowizji zdążyła się już pokryć dwukrotną platyną.

Po ogłoszeniu wyników Maneskin ponownie pojawili się na scenie, by wykonać "Zitti e buoni" już w glorii zwycięzców konkursu. To właśnie wówczas widzowie TVP (a także w całej Europie) mogli zobaczyć sceniczny pocałunek wokalisty Damiano Davida i gitarzysty Thomasa Raggiego. W zespole towarzyszą im basistka Victoria De Angelis i perkusista Ethan Torchio.

Zdjęcie Sceniczny pocałunek Maneskin podczas finału Eurowizji 2021 / TVP

22-letni Damiano David w trakcie konkursu złamał sporo serc, zdobywając nieoficjalny tytuł "największego ciacha Eurowizji 2021".

Tymczasem według doniesień włoskich mediów, wokalista od kilku lat związany jest z modelką Giorgią Soleri. Przez dłuższy czas swój związek utrzymywali w tajemnicy, ale w końcu zdecydowali się potwierdzić, że są zaręczeni.

Soleri w mediach społecznościowych (na Instagramie ma ponad 160 tys. fanów) mocno kibicowała zespołowi dowodzonemu przez swojego ukochanego.



Zespół powstał w 2016 r. założony przez czwórkę szkolnych przyjaciół. Nazwę oznaczającą "światło księżyca" w języku duńskim zaproponowała Victoria, która w połowie jest Dunką.

Pierwsze kroki stawiali grając na ulicach, w tym w ścisłym centrum historycznego Rzymu, choćby na Via Del Corso, jednej z najsłynniejszych ulic stolicy Włoch.

Już rok później zespół pojawił się w 11. edycji telewizyjnego programu "X Factor", w którym zajął drugie miejsce. Debiutancka EP-ka "Chosen" przyniosła m.in. tytułowy singel plus zestaw coverów, wykonywanych w telewizji. Materiał w ojczyźnie pokrył się platyną.

W 2018 roku zespół wydał swój pierwszy album studyjny "Il ballo della vita". We Włoszech kwartet szybko uzyskał status lokalnej gwiazdy, podbijając listy przebojów (potrójna platyna). Do promocji materiału grupa nakręciła też dokumentalny film "This is Maneskin" (2018).

W marcu wypuściła nowy album "Teatro d'ira: Vol. 1".

