Eurowizja 2021: Bogdan Zdrojewski o odpadnięciu Rafała Brzozowskiego. Co napisał?

Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" nie awansował do finału tegorocznej Eurowizji. Jego występ tradycyjnie wzbudził wielkie emocje, a swój komentarz dołożył m.in. senator Bogdan Zdrojewski, były minister kultury w obu rządach Donalda Tuska (2007-2014).

Rafał Brzozowski podczas półfinału Eurowizji 2021 /HOLLANDSE HOOGTE /East News

Rafał Brzozowski wystąpił podczas drugiego półfinału Eurowizji 2021 (20 maja). Polak z piosenką "The Ride" ( sprawdź! ) pojawił się jako szósty w kolejności.

Towarzyszył mu chórzysta Paweł Skiba ( sprawdź! ) oraz czterech tancerzy z Egurrola Dance Studio: Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz.

Polak ostatecznie nie awansował do finału konkursu i wraca do kraju. Porażkę od dłuższego czasu wieszczyli mu bukmacherzy, którzy w ostatnich notowaniach umieszczali go na ostatnich miejscach. Ostateczne wyniki z podziałem na miejsca i szczegółową punktację poznamy w sobotni wieczór, po zakończeniu finałowego koncertu.

"Moja piękna przygoda z Eurowizją dobiegła końca. To były trzy miesiące intensywnej pracy. Nie tylko prób wokalnych i tanecznych, ale też dziesiątki godzin wywiadów i rozmów z ludźmi z całego świata" - napisał Brzozowski na Instagramie.

Wśród komentujących półfinał z udziałem Polaka znalazł się m.in. senator Bogdan Zdrojewski, były minister kultury w rządach Donalda Tuska (2007-2014).



"Eurowizja to nie jest mój ulubiony festiwal. Czasami obserwuje, bo to papierek lakmusowy pop kultury. Tegoroczny finał bez udziału reprezentanta Polski. To zawsze porażka. Dodam, niestety zasłużona. Także w tej lidze trzeba mieć atuty. Zabrakło" - napisał polityk na Twitterze.

Zdrojewski we wpisie zamieścił screena ze zdjęciem Barbary Pravi, francuskiej finalistki Eurowizji 2021. Wokalistka z piosenką "Voila" zaliczana jest do grona faworytów do wygranej.