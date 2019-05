Eurowizja 2019: Tulia dziękuje za wsparcie: Mała iskra staje się płomieniem

Grupa Tulia na Instagramie podziękowała za głosy i wsparcie otrzymane podczas półfinału Eurowizji w Izraelu. Polki z piosenką "Pali się (Fire of Love)" jednak pożegnały się z konkursem.

Tulia podczas półfinału Eurowizji 2019 /JACK GUEZ / AFP

Formacja Tulia, którą tworzą Tulia Biczak, Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka, wystąpiła w 64. Konkursie Piosenki Eurowizji z piosenką "Pali się (Fire of Love)". Reprezentantki naszego kraju usłyszeliśmy jako czwarte w kolejności.



Wideo Eurowizja 2019: Tulia odpadła (Associated Press/x-news)

Reklama

Polki zaprezentowały się na ruchomym podeście, ograniczając choreografię sceniczną do minimum.



Ostatecznie Tulia nie awansowała do finału. W nim znaleźli się reprezentanci: Grecji, Białorusi, Serbii, Cypru, Estonii, Czech, Australii, Islandii, San Marino oraz Słowenii.

"Dziękujemy za Wszystkie Wasze głosy i wsparcie! To kolejne, niecodzienne doświadczenie i ważna lekcja na naszym koncie. Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas" - napisały Polki na Instagramie.



"Eurowizja przechodzi dla nas do historii, tym samym zaczynamy kolejny rozdział. Przed nami sezon koncertowy zapełniony po brzegi spotkaniami z Wami - zapraszamy między innymi do Sopotu. Żywy dźwięk, żywa emocja - to coś, czego nie dotkniemy w telewizji, a co chcemy Wam dawać dopóki będziemy razem. Mamy dla Was cudowne niespodzianki, które już czekają, by je wypuścić! Jedna mała iskra staje się płomieniem. Do usłyszenia" - dodają Polki.



Zobacz występ Tulii na Eurowizji:

Wideo Poland - LIVE - Tulia - Fire Of Love (Pali się) - First Semi-Final - Eurovision 2019

Sprawdź tekst piosenki "Pali się (Fire of Love)" w serwisie Tekściory.pl!

Zobacz zdjęcia z występu Tulii: