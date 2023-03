"Truth" to kolejna taneczna propozycja Darii w lekko odmienionej odsłonie.



"Wyraziste elementy soulu przeplatają się rytmicznie z akustycznymi instrumentami w tle. Ta niezwykła mieszanka dopełniona wyrazistym głosem Darii zapowiada kolejny hit" - czytamy w zapowiedzi prasowej.



Do współpracy przy utworze wokalistka zaprosiła m.in. Kevina Zubra, jednego z założycieli wytwórni Pelican Songs, do której należy piosenkarka. Stworzył on muzykę do numeru. Tekst natomiast napisała Daria we współpracy z Duncanem Townsendem.

Reklama

Nowy numer światło dzienne oficjalnie ujrzy 31 marca, ale już teraz - przedpremierowo - możecie posłuchać nowego utworu w Interii!



POSŁUCHAJ NOWEGO UTWORU DARII "TRUTH":

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Daria i jej wielki przebój "Paranoia"

Daria Marx naprawdę nazywa się Daria Marcinkowska. W październiku skończyła 26 lat i pochodzi z Mikołowa. Początkowo marzyła o tym, aby zostać śpiewaczką operową. Ostatecznie jednak zrezygnowała z tego pomysłu na rzecz kształcenia muzycznego w Anglii.



"Nauka w London College of Music była lekcją życia i dowód na moją determinację. Trwała pięć lat i całkowicie wyłączyła mnie z życia towarzyskiego" - mówiła w jednym z wywiadów Daria.

Clip DARIA PARANOIA

Widzowie mieli okazję poznać bliżej Darię w 10. edycji "The Voice of Poland", gdzie dotarła do etapu bitew. Przełomowy okazał się dla niej 2021 roku. To wtedy światło dzienne ujrzały single "Love Blind", a przede wszystkim "Paranoia", z którą Daria podbiła listy przebojów. To z nim również walczyła o Eurowizję, zajmując podczas preselekcji drugie miejsce.



Obecnie Darię można oglądać w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie wcieliła się m.in. w Miley Cyrus i Terri Nunn.