Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.

Wiosną po raz pierwszy zobaczyliśmy uczestnika wyłonionego w castingu - był nim Daniel Jaroszek, który ostatecznie zajął piąte miejsce.

Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutuje Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego.



Zwycięzcą wiosennej edycji został Oskar Cyms.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto dołączy do Eweliny Flinty?

Pierwszą gwiazdą jesiennej odsłony ogłoszono Ewelinę Flintę . Wokalistka w pierwszej edycji "Idola" w Polsacie zajęła drugie miejsce, a teraz przypomni się szerszej publiczności.

Według nieoficjalnych informacji serwisu Wirtualnemedia.pl w programie pojawią się także 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski oraz 25-letnia aktorka Pola Gonciarz.

Kuba Szmajkowski dał się poznać w pierwszej edycji "The Voice Kids" (2018), gdy miał 15 lat. W show TVP zachwycił jurorów, którzy podczas przesłuchań nagrodzili go owacją na stojąco. Ostatecznie trafił do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, z którym dotarł do finału.

Po programie wszedł w skład kwartet 4Dreamers, który został utworzony z uczestników pierwszej edycji "The Voice Kids" - najdalej w programie zaszli właśnie Kuba Szmajkowski i Mateusz Gędek (drużyna Edyty Górniak). Zespół zakończył działalność w 2021 r. po wydaniu płyt "4Dreamers" i "nb.".

Szmajkowski ma na koncie duet z Sarą James, która w grudniu 2021 roku zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior (piosenka do filmu "Czarny młyn").

Solowy dorobek Szmajkowskiego to piosenki "Nieskończone", "Lovesick", "Do the Dance" i "You Do Me". Dwukrotnie znalazł się w gronie 10 uczestników polskich preselekcji do Eurowizji (2022 i 2023). Za pierwszym razem (z "Lovesick") zajął 4. miejsce, w tym roku był ósmy ("You Do Me").



Pola Gonciarz to 25-letnia aktorka, która od 2014 r. gra Blankę w serialu "Na dobre i na złe". W dorobku ma też role filmowe (m.in. "Wesele 2" Wojciecha Smarzowskiego i "Asymetria" Konrada Niewolskiego) i teatralne. W 2019 r. wystąpiła na festiwalu w Opolu w piosence "Szepty i łzy" Anny Marii Jopek.