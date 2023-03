Po dwóch odcinkach nowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" prowadzi prezenter Krzysztof Ibisz (57 punktów), który wygrał jako Maciej Maleńczuk i Wierka Serdiuczka . Na podium znajdują się jeszcze aktor Piotr Stramowski (38) i wokalistka Daria (37).

Reklama

Uczestników w odmienionym jury oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała .

W piątkowym odcinku Oskar Cyms wcieli się w Eminema w utworze "The Real Slim Shady" . Swoim występem mocno zaskoczył publiczność i jurorów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Oskar Cyms jako Eminem. Najlepszy rap w historii programu Polsat

"Jestem pod wrażeniem, choć to już właściwie wyświechtane powiedzenie, więc lepiej powiem, zaimponowałeś mi. Jak można nauczyć się takiej ilość tekstu w tak krótkim czasie? Nie jestem co prawda w stanie stwierdzić, czy tam czegoś nie zmyślałeś, ale jeśli nawet, to miałeś to tak osadzone w każdym geście, w każdym akcencie... ja rozumiem, że to musi lecieć, jak po pacierzu, nie ma czasu się zastanawiać. To musisz mieć tak wbite, że nawet jak cię w nocy budzą, to ty 'please, stand up i please, stand up'" - komentuje zachwycona Małgorzata Walewska.

Clip Eminem The Real Slim Shady (Clean Version)

W dotychczasowej historii programu Polsatu w Eminema wcielali się Natalia Szroeder (czwarta edycja), Jan Traczyk (dziewiąta edycja) i Filip Gurłacz (w roli rapera wygrał odcinek w 13. edycji).