Barbara Kurdej-Szatan wcieliła się w Adele w finale 15. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Ostatecznie zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Robertowi Janowskiemu, który fenomenalnie odegrał Erika Claptona.

W odcinku programu, którego emisja nastąpi już jutro (19.04) w telewizji Polsat, lubiana aktorka na nowo przygotowała się do roli Adele. Na scenie zaprezentowała nieco bardziej intymne niż ostatnim razem wykonanie piosenki - z udziałem fortepianu i przed publicznością.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi": Wehikuł czasu i zachwycająca Barbara Kurdej-Szatan jako Adele

Utwór "Easy On Me" to opowieść o głębokich przeżyciach piosenkarki, o jej rozwodzie i ciężkich momentach. Wykonanie wymagało więc od Kurdej-Szatan dużych umiejętności zarówno wokalnych jak i aktorskich. Czy zdaniem Roberta Janowskiego było to wiarygodne?

"Teraz to już nie wiem, czy traktować cię jako aktorkę czy wokalistkę. Nie wiem, jak wy to robicie. Było tyle niuansów wokalnych. Było pełnym głosem, półgłosem i falsecikiem. To jest kolejna dziesiątka. Baśka, jestem zachwycony" - mówił juror, a jeszcze kilka edycji temu w jej kontrkandydat do zwycięstwa.

Zobacz fragment występu: