Wiosną tego roku widzowie Polsatu mieli okazję zobaczyć jubileuszową edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - w programie z dopiskiem "Najlepsi" występowali finaliści poprzednich edycji. Po raz pierwszy w finałowym odcinku to widzowie wybrali zwycięzcę, został nim Filip Lato, wcielając się w Elvisa Costello.

6 września (początek godz. 19:55) ruszy nowa odsłona, która przeszła spore zmiany. Po trzech sezonach z trzyosobowym jury, produkcja zdecydowała się na powrót do czteroosobowego składu. Za stołem zasiądą Małgorzata Walewska (ocenia uczestników od samego początku) i Piotr Gąsowski, do których dołączyli nowi jurorzy: Justyna Steczkowska (wcześniej trenerka "The Voice of Poland" w TVP) oraz Stefano Terrazzino (wygrał trzecią edycję show Polsatu; a w ostatniej edycji pod hasłem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" zajął drugie miejsce). Ta dwójka zastąpiła Roberta Janowskiego, który przeniósł się do TVP.

Po 20 edycjach w roli współprowadzącego z "TTBZ" pożegnał się Maciej Dowbor. Jesienią w jego miejsce pojawi się Agnieszka Hyży, która w 2016 r. w Polsat Cafe współprowadziła program "Twoja Twarz Brzmi Extra Znajomo" pokazujący kulisy show. Drugim prowadzącym "TTBZ" pozostaje Maciej Rock.

Agnieszka Hyży w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Robię to, co lubię najbardziej

Prezenterka zaznacza, że będzie się starała wprowadzić do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pewien powiew świeżości i kobiecy punkt widzenia. I choć z podziwem patrzyła na poczynania swojego poprzednika - Macieja Dowbora, to nie zamierza naśladować jego stylu prowadzenia show, tylko zrobić to po swojemu. Cieszy się natomiast, że tak samo jak w programie śniadaniowym "Halo tu Polsat" w muzycznym show będzie miała przyjemność pracować z Maciejem Rockiem. Zdaniem Agnieszki Hyży pomysł producentów na mieszany duet w "TTBZ" jest strzałem w dziesiątkę.

"Jak usłyszałam, że będą zmiany w tym programie, to pomyślałam sobie, że dobrze by było, żeby postawili na kobietę, dlatego że ciężko będzie mężczyznę porównywać do mężczyzny. Maciek Dowbor i Piotr Gąsowski w pierwotnej wersji stworzyli tak wyrazisty, ciekawy duet, że naprawdę będzie ciężko z tym rywalizować, Maciek Rock oczywiście świetnie się w to wkomponował, ale pomyślałam, że niech to będzie kobieta. Więc jak zadzwonił telefon od dyrektora Miszczaka, to pomyślałam 'uważaj, o czym myślisz'. Bardzo się jednak cieszę, że ten pomysł wprowadzono w życie i już nawet nie chodzi o to, że to jestem ja" - mówi agencji Newseria Lifestyle Agnieszka Hyży.

Nowa współprowadząca cieszy się, że szybko udało jej się odnaleźć w muzycznym formacie.

"Bardzo się cieszę, jesteśmy już na planie zdjęciowym w trakcie nagrań, w związku z tym już wiem, z czym to się je. Ekipa, produkcja przyjęła mnie absolutnie fantastycznie, jest bardzo miło. Robię to, co lubię najbardziej, czyli jest mnie więcej w rozmowach z uczestnikami, bo Maciek Dowbor robił wyśmienicie rozmowy przez ponad 10 lat przez 20 edycji" - mówi.

"Znam ten program, ponieważ przez kilka sezonów prowadziłam 'Kulisy', więc wiem, jak on jest zorganizowany i jak to jest trudny program dla uczestników, ale jestem bardzo ciekawa tej serii. Na ten moment moje odczucia są bardzo, bardzo pozytywne. Uczestnicy są otwarci, mili i zdolni, tak że mam nadzieję, że to będzie też dla widzów miła edycja" - dodaje Agnieszka Hyży.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Oto komplet uczestników

Na scenie w wielkie gwiazdy muzyki w ich wielkich przebojach wcielać się będą: wokalistka i aktorka Patricia Kazadi, aktor Damian Kret (znany z m.in. serialu "Bracia"), aktorka Joanna Osyda (serial "Majka"), wokalistka Reni Jusis (przeboje "Zakręcona", "Kiedyś cię znajdę" i "Ćma"), wokalista Bartek Wrona znany z reaktywowanego boysbandu Just 5, aktorka Basia Wypych (seriale "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Rojst", filmy "Powidoki", "Miłość jest wszystkim", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" i "Jak zostać gwiazdą") i aktor Kuba Szyperski (musical "Jesus Christ Superstar", role w dubbingu - "Rodzina Dumnych: Film", "Hulk: Gdzie czają się potwory", "Legenda króla Salomona" i "Ronja, córka zbójnika"), który w 2012 r. - jako 14-latek - dotarł do ścisłego finału trzeciej edycji "Must Be The Music" w Polsacie.

Jako ostatni uczestnik został ujawniony prezenter Aleksander Sikora, który w Polsacie zadebiutował w czerwcu, gdy poprowadził konkursu piękności Mister Supernational i Miss Polski. Wcześniej związany był z TVP, m.in. jako współprowadzący "Pytania na śniadanie", "The Voice of Poland", festiwalu w Opolu, a także komentator Eurowizji i Eurowizji Junior. W latach 1999-2008 był związany z Teatrem Muzycznym Nowa Akademia w Krakowie.