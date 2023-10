Przebój z lat 70. "To był świat w zupełnie starym stylu" zagościł na scenie siódmego odcinka muzycznego show "Twoja twarz brzmi znajomo" . Na Festiwal w Opolu zabrała nas Ewelina Flinta, która doskonale bawiła się na scenie, i dokładnie jak Urszula Sipińska porwała publiczność . A co na to jury?

Ewelina Flinta zachwyciła w roli Urszuli Sipińskiej. "Wspaniałe to było"

"Ja to nawet powstanę. Trochę to było takie z przymrużeniem oka, ale ja mam wrażenie, że ty się świetnie bawiłaś. I nawet były takie momenty, kiedy miałaś barwę Urszuli Sipińskiej. Po prostu wspaniałe to było. Jak się cieszę. Naprawdę super" - powiedziała roześmiana i szczęśliwa Małgorzata Walewska.

Paweł Domagała też kipiał z radości, co podkreślił, oceniając.

"No tak się cieszę. Bardzo się cieszę. Jestem tak ucieszony jak nigdy. Widać, że się bawiłeś i ja się bawiłem. To twój najlepszy występ i najlepszy występ Urszuli Sipińskiej. W tym programie. A jestem tu już drugi sezon, a Urszula jest to pierwszy raz. I zdecydowanie jest to najlepsza Urszula" - komentował.