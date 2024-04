W najnowszym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi", który widzowie mogli oglądać 19 kwietnia na antenie Polsatu, Kacper Kuszewski (zwycięzca ósmej edycji) wystąpił w roli polskiego wykonawcy. Śpiewający aktor ma już za sobą pracę nad przeróżnymi kreacjami artystycznymi - zarówno kobiecymi, jak i męskimi. W obecnej edycji show wcielał się m.in. w Ritę Orę, a także polskie gwiazdy, takie jak Maryla Rodowicz, czy Organek ( sprawdź ), dzięki któremu udało mu się wygrać odcinek.

Tym razem Kacper Kuszewski zaśpiewał "Kosmiczne Energie" Ralpha Kaminskiego. Dzięki swojej metamorfozie uzyskał 31 punktów od jury i znalazł się na drugim miejscu w rankingu tego odcinka. Trenerka śpiewu, Agnieszka Hekiert, podsumowała jego wcielenie stwierdzeniem "kosmita połączony z klasykiem".

"Ja u Ralpha Kaminskiego cenię sobie to, co on pokazuje nam wszystkim, czyli połączenie teatru, estrady, wyobraźni... I to wszystko było u ciebie dzisiaj. Byłem pasażerem tego statku i sobie poleciałem razem z tobą. Fantastycznie" - powiedział wyraźnie oczarowany Robert Janowski - jeden z jurorów programu. Nie tylko sędziowie show docenili kreację aktora. Ralph Kaminski również postanowił skomentować odcinek.

Co Ralph Kaminski sądzi o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Po występie Kuszewskiego Ralph został zapytany o to, co sądzi o wcieleniu aktora. W wywiadzie dla Polsatu wypowiedział się nie tylko na temat metamorfozy, lecz także podzielił się swoją opinią na temat programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Skomentował fakt, iż wielu ludzi nie widzi w nim czystej rozrywki. Oczekują oni identycznych odtworzeń oryginałów i często krytykują uczestników.

"Dla mnie to jest niesamowita rozrywka. Tam czasami jest burza w komentarzach. Niektórzy piszą, że są zachwyceni, niektórzy nie, że oryginału nie podrobią. To nie o to chodzi w tym programie. Chodzi o to, żeby mieć jak najlepszą zabawę i jak najlepszą rozrywkę. To jest zabawa, ale mimo wszystko to jest bardzo trudna zabawa. Gramy kogoś innego, to jest bardzo, bardzo trudne. Trzeba podchodzić do tego z dystansem" - przyznał Ralph Kaminski.

Ralph Kaminski jest wdzięczny Polsatowi

Artysta poczuł się wyróżniony i docenił to, że program sięga po jego twórczość. W przeszłości jego piosenki były rozpoznawalne głównie wśród fanów muzyki alternatywnej. Główny nurt w końcu się na niego otworzył i umożliwił jego utworom pojawienie się w takich programach, jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

"Ja się śmieję, ale w pozytywny sposób. To jest niesamowite. Widzę te detale, bardzo to jest miłe. Jestem wdzięczny, że ktoś chce się zabrać za to, co ja sobie wymyślam. Mam nadzieję, że to znak, że te rzeczy, które robię są ikoniczne" - wyznał Ralph Kaminski.