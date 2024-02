"Samba przed rozstaniem" to wspólny utwór Hanny Banaszak i Jonasza Kofty.

"Zawsze marzyłam, by z Januszem muzycznie się spotkać. Tym co nas łączy jest Brazylia i jej rytm, ja byłam zawsze rozmiłowana w tej muzycznej części świata, Strobel również. Jonasza poprosiliśmy, by do tych samb napisał nam teksty - mówiła Hanna Banaszak w radiowej Jedynce o współpracy z Koftą.

Muzykę do piosenki stworzył Baden Powell, a Kofta przetłumaczył tekst na język polski. Z "The Voice Senior" zmierzyła się z nią Róża Frąckiewicz.



Reklama

Róża Frąckiewicz wygra "The Voice Senior"? Jej wykonanie oczarowało widzów

Po występie uczestniczki, Halina Frąckowiak i inni trenerzy byli zgodni, że musi przejść do półfinału. Tak samo widzowie byli zachwyceni taką interpretacją piosenki.

"Brawo różyczko", "Piękne wykonanie z uczuciem i wdziękiem", "Cudowne", "Przepięknie", Brawo, brawo, brawo" - pisali.

Kim jest Róża Frąckiewicz?

Róża Frąckiewicz na świat przyszła w Opolu. Mimo wielkiego talentu muzycznego, już w wieku 20 lat przerwała karierę ze względu na ultimatum, które postawił jej mąż. "Wybrałam miłość, wyjechaliśmy do Niemiec" - zdradziła uczestniczka. Tam też poznała swojego drugiego męża, który na co dzień jest muzykiem i dyrygentem.

W czwartej edycji "The Voice Senior" uczestniczka podczas przesłuchań w ciemno nie odwróciła żadnego fotela, co wywołało ogromne oburzenie widzów. "Zasady tego programu są nieubłagane" - mówił Piotr Cugowski.

Frąckiewicz do programu wróciła rok później i odwróciła cztery fotele. "W poprzedniej edycji się nie odwróciłem, a teraz to zrobiłem i powiem ci szczerze, że żałowałem tego, że się nie odwróciłem w tamtym czasie i chciałem ten błąd -przyznaję się do niego - naprawić. Jeśli mi na to pozwolisz" - komentował Tomasz Szczepanik.

Mimo gorących próśb, Frąckiewicz trafiła do drużyny Haliny Frąckowiak.