14. edycja "The Voice of Poland" zbliża się wielkimi krokami. Sporą zagadką był skład trenerski, jaki szykuje produkcja programu. Ostatecznie w talent show TVP nie doszło do ani jednej zmiany. Co wydarzyło się pierwszy raz w historii programu.

Przed startem programu plotkowano o możliwym pożegnaniu się z show Lanberry. Widzowie na jej miejscu widzieli Annę Karwan. Spekulacje okazały się jednak nieprawdziwe.



Oficjalnie wiadomo już, że skład trenerki programu w tym sezonie nie ulegnie zmianie, co jest pierwszą taką sytuacją w historii. Trenerzy spotkali się z mediami 11 sierpnia, zaraz po zakończeniu nagrań do przesłuchań w ciemno.



W skład trenerski tegorocznego "The Voice of Poland" weszli: Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz duet z Afromental - Tomson i Baron.

Przypomnijmy, że do jedynej zmiany w programie doszło poza składem trenerskim. W tym sezonie w roli prowadzącej nie zobaczymy Małgorzaty Tomaszewskiej. W pierwszych etapach jednym prezenterem w "TVOP" będzie Tomasz Kammel.

Jak widzowie reagują na brak zmian trenerskich w "The Voice of Poland"?

W poprzednim sezonie w trakcie programu można było spotkać się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami pod adresem trenerów, zwłaszcza Marka Piekarczyka, który według widzów nie powinien być już trenerem "The Voice of Poland". Na etapie bitew sporo obrywało się też Tomsonowi i Baronowi.

Jak więc widzowie reagują na fakt, że skład trenerski show TVP nie został zmieniony? Na forach dotyczących programu opinie są mocno mieszane.

"Znowu oni, masakra", "Powinny być zmiany co sezon", "Nie mogę na nich patrzeć" - brzmiały niektóre z komentarzy. Te przeplatały się z pochwałami pod adresem produkcji: "Wchodzę w to", "Bardzo fajna ekipa!", "Podoba mi się ten skład".

Pytanie o opinie na temat niezmienionego składu zadaliśmy też w naszej ankiecie. W niej fani programu zdecydowanie poparli decyzję producentów. Zadowolonych z obecnego składu jest aż 61 procent ankietowanych.

27 procent głosujących przyznało, że obecny skład "The Voice of Poland" im się nie podoba. 12 procent nie miało zdania na ten temat.

Kiedy start "The Voice of Poland"?

14. sezon "The Voice of Poland" wystartuje jesienią tego roku. Stanie się to prawdopodobnie na początku września. Następnie widzowie w styczniu 2024 roku zobaczę nową edycję "The Voice Senior" (nieznany wciąż jest skład trenerski), a wiosną 2024 roku do gry wejdą uczestnicy "The Voice Kids" z nową trenerką Nataszą Urbańską (zajęła miejsce Dawida Kwiatkowskiego).