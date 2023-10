26-letnia Luiza Kliś była jedną z uczestniczek 14. edycji "The Voice of Poland" . Wokalistka w materiale zapowiadającym jej występ tryskała pewnością siebie.

"Jestem pewna siebie, ambitna, wiem, dokąd zmierzam, cenię sobie niezależność. Zdaję sobie sprawę z tego, że robię wrażenie" - komentowała.

Kliś zaczynała od bycia makijażystką marek premium. "Pracowałam przy teledyskach, reklamach, zrobiłam masę sesji zdjęciowych" - dodała.

Ostatecznie uczestniczka postawiła zmienić całkowicie branżę i postawiła na muzykę. Trafiła na Akademię Muzyczną w Katowicach, a ponadto wypuściła jesienią 2022 roku swój pierwszy singel "Walc".



Luiza Kliś odrzucona z "The Voice of Poland". "Trzeba było przyciskać"

26-latka postanowiła sprawdzić się na scenie talent show TVP. Przed trenerami wykonała utwór Sade "By Your Side". Jednak nikt ostatecznie nie odwrócił swojego fotela.

Trenerzy przez dłuższą chwilę zastanawiali się, czy postawić na uczestniczkę. "Są momenty, ale jest nierówno, to jest rwane" - komentowali Tomson z Baronem między sobą.

"Kawał głosu" - mówiła Justyna Steczkowska, która ostatecznie też nie odwróciła fotela, próbowała też przycisnąć guzik na samym końcu, jednak było już za późno.

Zdziwiony zachowaniem trenerów był Tomasz Kammel za kulisami. "Ale że co? Już za późno, trzeba było przyciskać" - mówił do przyjaciół Luizy.

"Numery Sade są charakterystyczne, że chcemy takiego masażu dźwiękiem" - tłumaczyła Lanberry, natomiast Steczkowska zrzuciła wszystko na źle dobrany utwór. "Zapraszamy cię za rok i zrób nam takie danie, które chcemy zjeść i nam zasmakuje" - podsumowała trenerka.

"Niecałe dwie minuty miałam, aby pokazać, co potrafię. Myślałam, że to jest dobry kierunek" - komentowała sama Luiza za kulisami.



