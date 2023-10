W "The Voice of Poland" zmierzył się z przebojem Bajmu. Jak oceniła go Steczkowska?

Voice Of Poland

Adrian Litewka w "The Voice of Poland" zmierzył się z nie lada wyzwaniem, bo przed trenerami wykonał wielki hit Bajmu "Co mi panie dasz". Jak trenerzy ocenili jego występ? Do bólu szczera była z uczestnikiem Justyna Steczkowska.

Adrian Litewka usłyszał od Justyny Steczkowskiej sporo pochwał, ale i krytykę /TVP