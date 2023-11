Artur Zimnal w ćwierćfinale "The Voice of Poland" zaśpiewał utwór Eltona Johna z filmu "Król lew" - Can You Feel The Love Tonight" i zachwycił trenerów swoim głosem i pewnością siebie. Warto dodać, że Zimnal dodatkowo na scenie grał na fortepianie.

Uczestnik piosenkę zadedykował swojej dziewczynie. "Piękna ballada z 'Króla lwa'. Jest to piosenka o miłości i takie piosenki można śpiewać w nieskończoność. Każdy z miłością ma do czynienia. Podczas mojego występu będę myślał o Wiktorii. Jesteśmy prawie dwa lata. Ja w tym związku jestem Simbą. Jest moją muzą" - komentował.

Steczkowska zaczęła mówić o dziewczynie uczestnika. Nagle pokazały ją kamery

Zimnal ponownie zachwycił trenerów. Ci komplementowali wykonanie wielkiego przeboju Eltona Johna.

"Słuchaj, pięknie. Pięknie dobrana piosenka do twojego głosu i wrażliwości. Myślę, że twoja dziewczyna jest teraz zapłakana przed telewizorem. My trzymamy kciuki za wasz wspaniały związek" - komentowała i w tym momencie operator TVP zdecydował pokazać partnerkę Zimnala, która oglądała jego występ na widowni.

"Wcale nie jest przed telewizorem, jest tu z nami na publiczności, blisko serca" - podsumował Tomasza Kammel.

Wideo Antoni Zimnal | „Can You Feel The Love Tonight” | LIVE | The Voice of Poland 14

"Do tej pory śpiewałeś perły z lamusa, utwory, których połowa twojej publiczności pewnie nawet nie kojarzy. Zastanawiałem się, czy to jest twoja bezpieczna strefa, z której nie wyjdziesz. A dziś się okazało, że dobrze sprawdzasz się w utworach bardziej aktualnych"- dodał Baron.



"Charakteryzujesz się niesamowitą estymą. Poza tym, że masz swoją niszę, to wszystko jest naturalne i niewymuszone. To cię zaprowadzi bardzo daleko. Trzymaj się go, trzymaj. To jest bardzo dobra partia" - zwrócił się do dziewczyny uczestnika Tomson.

Ostatecznie Zimnal awansował głosami publiczności do półfinału programu. Już po programie napisał: "To była dla mnie magiczna chwila... Dziękuję za każdy wasz głos".