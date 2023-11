W drugim etapie finału "The Voice of Poland" uczestnicy programu mieli wykonać piosenkę po polsku. Było to wyjątkowe wydarzenie przede wszystkim dla Becky Sangolo.

Wokalistka w naszym kraju mieszka od niedawna i nadal nie posługuje się płynnie polskim językiem. W programie we wszystkich etapach śpiewała po angielsku.



Sangolo do Polski przyjechała w 2021 roku. W Kenii poznała Bartłomieja Łopatę, który w jej kraju przyjechał szukać minerałów. Oboje zakochali się w sobie. Początkowo Łopata nie wiedział, że związał się z tamtejszą gwiazdą. Para pobrała się i początkowo mieszkała w Kenii, jednak zdecydowała się przeprowadzić do Europy.

"Przeniosłam się do obcego kraju, obcego miasta, gdzie wszyscy mówili innym językiem. Byłam zagubiona, musiałam się odnaleźć. Bycie w Polsce daje mi dużo szczęścia i to właśnie się teraz dzieje. Podjęła ryzyko i dobrze mi to służy" - komentowała w "Pytaniu na śniadanie".

"Byłam smutna, gdy wyjeżdżałam [z Kenii], bliscy też się smucili, ale jesteśmy ciągle w kontakcie, mamy bliskie relacje, zawsze czuję wsparcie, oni mnie wspierają i wspierają mnie w moich działaniach muzycznych" - mówiła.

Becky Sangolo śpiewa Viki Gabor. Widzowie zaskoczeni

Jeszcze przed finałem Baron zapowiadał niespodziankę ze strony uczestniczki. "To będzie niespodzianka, nie powiemy wam więcej. To będzie utwór polskiej artystki. To będzie ukłon w stronę polskiej publiczności, która czeka na troszkę języka polskiego" - stwierdził.

Ostatecznie Sangolo otrzymała do wykonania eurowizyjny przebój Viki Gabor - "Superhero". Widzowie docenili spryt Tomsona i Barona, którzy nie dali skomplikowanej piosenki swojej podopiecznej, a w dodatku jej tekst w połowie napisano angielsku a w połowie po polsku.

Jednak i tak fragmenty, które śpiewała Sangolo, mogły sprawić jej ogromną trudność. Widzowie nie kryli zaskoczenia po występie Kenijki i docenili jej wysiłek. Pojawiły się nawet głosy, że finalistka zaśpiewała bardziej zrozumiale niż sama Gabor.

"Po tym występie doceniłam bardzo język polski. Być może to sprawka naszych spółgłosek, które sprawiły, że głos Becky brzmiał bardzo dźwięcznie i wdzięcznie", "Dobrze przećwiczyła polski, wszystko było zrozumiałe", "Genialny występ godny finału! Brawo za język polski, bo wyszło świetnie", "Przyznaję , mile mnie tym zaskoczyła" - komentowali widzowie.