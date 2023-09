Jesteśmy w trakcie Przesłuchań w ciemno kolejnej edycji "The Voice of Poland". Już po raz 14. uczestniczy walczą o wygraną w programie. Tym razem na fotelach trenerskich zasiadają: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomsona i Barona.

Jedną z uczestniczek była Basia Błaszczyk, która grając na fortepianie, zaśpiewa utwór Zbigniewa Wodeckiego "Kochaj Mnie". Jej talent doceniło troje trenerów: Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Marek Piekarczyk, którzy odwrócili swoje czerwone fotele.

"Dla mnie jesteś współczesną Magdą Umer, cudeńkiem. Po prostu masz 100 procent Basi w Basi. Magda Umer ma taki talent w sobie, że po prostu, jak gdyby nie działo się nic i działo się wszystko w każdym dźwięku, który wydobywała z siebie" - zawyrokowała Justyna Steczkowska tuż po występie Basi. Porównanie do jednej z najbardziej cenionych wokalistek poezji śpiewanej w Polsce, nie przeszło się bez echa wśród pozostałych trenerów. "Aż dostałem ciar! "- wyznał Tomson, słysząc słowa Justyny Steczkowskiej.

Basia Błaszczyk | „Kochaj mnie” | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 14

Lanberry zaproponowała natomiast odkrycie "rockowego pazura" i to przekonało Basię do wyboru jej drużyny. Przed wyborem zaśpiewała jeszcze fragment swojej piosenki "Kwiecień Plecień".

Kim jest Basia Błaszczyk?

Muzyka towarzyszy Basi od najmłodszych lat. Jako dziecko chętniej śpiewała niż mówiła. Wszyscy w jej domu potrafią grać na fortepianie, który zajmuje centralną część w jej rodzinnym domu. Tata Basi, Bolesław Błaszczyk, jest wiolonczelistą w niezwykle popularnym kabaretowym kwartecie smyczkowym Grupa MoCarta. Jej bracia, Maciek i Michał, także są muzykami.

Basia ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie fortepianu. W 2014 r. dostała się na Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie ukończyła wokalistykę estradową. Obecnie jest nauczycielką wokalu. Niedawno miała okazję śpiewać w chórkach Bovskiej oraz Lanberry podczas rozdania nagród muzycznych Fryderyki 2023.

