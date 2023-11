Maja Walentynowicz, będąca podopieczną Justyny Steczkowskiej w "The Voice of Poland" , otrzymała od trenerki nie lada wyzwanie. 16-letnia wokalistka zmierzyła się z przebojem Metalliki - "Nothing Else Matters".

"Nothing Else Matters" pierwotnie pojawił się na albumie Metalliki z 1991 roku, znanym jako "Black Album". Płytę ponownie wydano we wrześniu 2021 roku jako odnowioną edycję specjalną.



Sam teledysk do utworu - opublikowany na Youtube 14 lat temu - przebił barierę miliarda wyświetleń (obecnie ma to ponad 1,3 mld).



Trenerzy zaskoczeni występem w “The Voice of Poland". “Wszyscy w Metallice byliby dumni"

Walentynowicz wykonała piosenką w nieco bardziej liryczny sposób, co oczarowało trenerów.

"I James i Kirk i Lars i Robert byliby z ciebie dumni. Nagrywał to Jason Newstad na gitarze, ale też byłby z ciebie dumny. Stworzyliście razem z tej piosenki coś nowego, coś pięknego i nie daliście nam spocząć w miejscu, w które znamy, udaliśmy się w miejsca, których nie znamy" - komentował Tomson.

"Nie słyszałem jeszcze tego utworu w wykonaniu tak pięknej dziewczyny i podobało mi się. Są faceci, którzy sobie uzurpują wyłączne prawo do śpiewania takich rzeczy. A to nieprawda. Kobiety też to pięknie śpiewają i też mają swoje przeżycia i refleksje. I czasem lepiej słuchać kobiecych wersji" - podsumował Marek Piekarczyk.

Widzowie komentują nietypowe wykonanie przeboju Metalliki w TVP

Po tym, jak występ wylądował na Youtube, pojawiło się tam sporo komentarzy chwalących występ uczestniczki.

"Jak zobaczyłam, co będzie śpiewać to zwątpiłam, a tutaj proszę jakież to było zaskoczenie! Nie sądziłam, że z takim głosem można tak świetnie wykonać tę piosenkę. Po tym występie zaczynam nareszcie komuś kibicować, także Maja trzymam kciuki za ciebie".

"Przepięknie, przejmująco, melodyjnie! Bardzo odważny wybór, bo stare metaluchy to malkontenci", “Koleżanka chyba jeszcze nie przeżyła emocji, które wywołują ścisk w sercu przy tej piosence. Ale głos ładny, wykonanie poprawne", "Tak się właśnie buduje legendę" - komentowali internauci.