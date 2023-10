Pokazał pierścionek i się zaczęło! Baron wprawił w osłupienie trenerów "The Voice of Poland"

Voice Of Poland

"Ty spryciarzu", "Jak ty to zrobiłeś?" - komentowali trenerzy "The Voice of Poland", kiedy Baron zaprezentował im swoje nietuzinkowe umiejętności. Gitarzysta Afromental swoim kolegom z TVP zafundował pokaz magicznych sztuczek.

Baron zaprezentował w "The Voice of Poland" swoje magiczne umiejętności /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe