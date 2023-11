Becky Sangolo w ćwierćfinale "The Voice of Poalnd" wykonała utwór Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy" - "Always Remember Us This Way". Znakomite wykonanie docenili widzowie, publiczność, ale i trenerzy.

"Becky to piękna osoba, która pięknie śpiewa" - mówił Marek Piekarczyk.



Apel Justyny Steczkowskiej. "Sama zaraz wezmę telefon"

Justyna Steczkowska po jej występie zdecydowała się nie tyle ocenić to, co stało się na scenie, ale zaapelowała do widzów o rozsądne decyzje.



"Mam do państwa drobną prośbę, mały apel. Świat zmierza w takim kierunku, w jakim klikamy. Nie poświęcajmy uwagi hejtowi, nienawiści, rzeczom, które nam nie służą. Klikajcie na prawdziwych artystów, którzy wzruszają, są pięknie, wdzięczni. Którzy naprawdę mają talent. Becky, masz talent. Zaśpiewałaś po prostu pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. To było doskonałe. Ja zaraz wezmę telefon i wyślę SMS-a. Proszę państwa, pamiętajmy, w nas jest siła" - stwierdziła.

Niektórzy z komentujących program zaczęli szukać drugiego dna w słowach trenerki. Było to chwilę po tym, jak do kolejnego etapu głosami przeszedł krytykowany przez Steczkowską Daniel Borzewski. Do niego mówiła następująco:

""Nie mam dla ciebie dobrych wieści. Jesteś pięknym mężczyzną, świetnie się poruszasz, jesteś dobrym tancerzem. Doszedłeś naprawdę daleko w tym programie, być może ludziom się to podoba i nie oceniam tego, co się komu podoba. Jako trener wokalny i osoba prowadząca wiele osób przez wiele lat, uważam że powinieneś wrócić na lekcje wokalu".



Widzowie zgodzili się ze Steczkowską natomiast w ocenie Becky Sangolo, która przeszła głosami widzów do kolejnego etapu. W drużynie Tomsona i Barona do półfinału awansował również Paweł Kozicz.