Lanberry spotyka się z finalistą "The Voice of Poland". Kim jest jej ukochany?

Przypomnijmy, że Lanberry w poprzedniej edycji "The Voice of Poland" zadebiutowała w roli trenerki. Do finału doprowadziła Łukasza Drapałę, który zajął ostatecznie drugie miejsce. Jesienią TVP po raz pierwszy w historii tego show w komplecie utrzymała pełny skład trenerów.



- To był jakiś kosmos. Dzięki produkcji, dzięki trenerom, uczestnikom, bandowi, tancerzom poczułam się tam, jak w domu. To jest dla mnie absolutnie praca marzeń. Czułam ogromne wsparcie i to mnie unosiło, motywowało i dawało mi dużo energii. To były takie mega zastrzyki dobrej energii. Tak że... niech to trwa - opowiadała Lanberry w rozmowie z Interią.



W 2013 r. Lanberry (naprawdę nazywa się Małgorzata Uściłowska) wzięła udział jako uczestniczka w trzeciej edycji "The Voice of Poland", jednak nie zrobiła tam furory. Wówczas do ścisłego finału w drużynie Marka Piekarczyka dotarł Ernest Staniaszek - wtedy miał się poznać z Lanberry, z którą od niedawna tworzy parę. Plejada podaje, że trenerka zabiera go ze sobą na plan trwającej obecnie edycji "The Voice of Poland".

Wideo The Voice of Poland III - Ernest Staniaszek - „Have I Told You Lately" - Przesłuchania w Ciemno

W tym roku wokalistka wypuściła "Stare piosenki" (duet z Bovską), "Notting Hill" i "Dzięki, że jesteś" razem z Tribbsem. Dyskografię Lanberry zamyka czwarta płyta "Obecna" z listopada 2022 r.

Z kolei kariera Staniaszka po "The Voice of Poland" w zasadzie nie ruszyła - w sieci można znaleźć tylko jego występy z programu. Aktywność na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych kończy się w 2020 r.