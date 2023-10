Po Lanberry i Marku Piekarczyku, którzy w poprzednich tygodniach wybrali ze swoich drużyn po cztery osoby, które zobaczymy w odcinkach na żywo, przyszedł czas na bitwy w "The Voice of Poland" w ekipie Justyny Steczkowskiej.



W najbliższą sobotę (21 października) wokalistka spośród 15-osobowego teamu wybierze tych, którzy będą mieli szansę walczyć o tytuł najlepszego głosu w Polsce, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną - 50 tys. złotych.



Wzruszające momenty w "The Voice of Poland". Justyna Steczkowska nie mogła powstrzymać łez

Zgodnie nowymi zasadami, zanim dojdzie do muzycznych starć duetów na scenie "The Voice of Poland", zobaczymy warsztaty odbywające się na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To właśnie tam Justyna Steczkowska wyłoni 10 uczestników, którzy wystąpią na muzycznym ringu, a przy okazji... uroni wiele łez.

Powodem emocjonalnej reakcji Justyny Steczkowskiej było wspomnienie nieżyjącego Zbigniewa Wodeckiego, którego utwór "Lubię wracać tam gdzie byłem" zaśpiewa trio: Aleks Szczepanik, Max Miszczyk i Łukasz Darłak.

I choć początkowo trenerka "The Voice of Poland" próbowała za wszelką cenę powstrzymać łzy, nie była w stanie tego zrobić, co już teraz możecie zobaczyć w naszym materiale wideo.



Nowe zasady bitew "The Voice of Poland"

Obecnie bitwy odbywają się na nowych zasadach. Trener tworzy z uczestników tria, a te - podczas pierwszego etapu bitew - rywalizują na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Po występie z programem żegna się jedna osoba z tercetu, a już na scenie "The Voice of Poland" do walki ze sobą staje dwóch wykonawców.



Następnie ich trener wybiera tylko jednego z nich, którzy przechodzi do nokautu. W tym sezonie przegranych uczestników nie mogą podkradać inni trenerzy. Do nokautu przechodzi pięciu uczestników. Spośród nich trener wybiera czworo, którzy zaprezentują się przed widzami w odcinkach na żywo.



