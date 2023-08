Pochodząca z Uzbekistanu Sabina Mustaeva w "The Voice of Poland" pojawiła się w ósmej edycji programu. W pierwszym etapie odwróciła wszystkie fotele wykonaniem "Run To You" Whitney Houston.

"Troszeczkę słychać, że brakuje ci dojrzałości do tej piosenki. To jest taki numer, że jak zaczynasz go śpiewać, to masz przerąbane. Ale wybrnęłaś z tego fantastycznie. I bardzo bym chciała żebyś była w mojej drużynie" - mówiła Sadowska. Jednak uczestniczka wybrała Tomsona i Barona.

Reklama

Sabina Mustaeva w nokaucie "The Voice of Poland". Niesamowity występ

I z nimi przeszła też bitwy, a w nokaucie dała swój najlepszy występ w programie oraz jeden z najlepszych w historii talent show TVP. Jej wykonanie "Halo" Beyonce zrobiło ogromne wrażenie na Andrzeju Piasecznym, który wyglądał na wyjątkowo zaskoczonego, gdy uczestniczka skończyła. Mocno poruszony był też Tomson.

Występ w sieci obejrzano 7,3 miliona razy, a niektórzy widzowie do dziś zastanawiają się, dlaczego Mustaeva nie wygrała "The Voice of Poland".

"Szczerze nie rozumiem, dlaczego ona nie wygrała, największy młody talent tej edycji", "Jak to możliwe, że nie wygrała, dla mnie jest zwyciężczynią", "Miałam ciarki, myślałam, że nikt nie potrafi tak zaśpiewać Beyonce", "Przepiękne wykonanie" - pisali widzowie.

Mustaeva faktycznie programu nie wygrała. 17-latka z "The Voice of Poland" pożegnała się na etapie półfinału. Duet z Afromental do finału zabrał bowiem Łukasza Łyczkowskiego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sabina Mustaeva w przeboju Beyonce w "The Voice of Poland" TVP

Co stało się z Sabriną Mustaevą po "The Voice of Poland"?

Choć Mustaeva zniknęła z radarów polskiego widza i internauty, to dalej jest aktywna zawodowo. W czerwcu tego roku wokalistka skończyła studia licencjackie z klasy wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Ponadto młoda artystka jest dużo aktywniej promuje swoją muzykę w rodzinnym Uzbekistanie. Od 2020 roku wydała single: "Znikać", "And When I'm Gone", "Stop", "Play", "Toxic" oraz "Poison". Jej ostatni numer - "Lights Go Out" - powstał we współpracy z lokalnym oddziałem Coca-coli.