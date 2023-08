Gdy zaśpiewał w TVP, płakał Piaseczny i widzowie przed telewizorami. To był hit sieci

Przez 13. edycji "The Voice of Poland" nie brakowało występów, które przeszły do historii programów. Postanowiliśmy więc sprawdzić, który z ulubionych występów w "The Voice of Poland" jest tym, który widzowie cenią najbardziej. Poniżej możecie oddać głos w ankiecie,a dziś przybliżamy historię występu Adama Stachowiaka i jego wykonania piosenki "Mamo" w szóstej edycji show.

Adam Stachowiak wzruszał w "The Voice of Poland". Jednak odpadł już w trakcie bitew /Jan Bogacz/TVP /TVP