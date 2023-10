Evangelia Argiri i Monika Mazur w bitwach w "The Voice of Poland" wystąpiły razem z Alicją Kuszowską. Uczestniczka decyzją Marka Piekarczyka pożegnała się z talent show jako pierwsza już na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (w tercecie uczestniczki zaśpiewały utwór Diany Krall "The Look of Love").

W kolejnym etapie żeński duet wykonał piosenkę Haliny Frąckowiak "Tin Pan Alley". Wykonanie nie było według trenerów idealne. Również wśród widzów sam występ oraz werdykt wzbudził sporo dyskusji.

Trenerzy nie do końca zadowoleni z duetu w “The Voice of Poland". Steczkowska była szczera do bólu

"Mareczku, oczarowały cię piękne dziewczyny, ale muszę trochę wrócić do programu. Wdzięk to za mało, żeby powiedzieć, że to było fajne. Bo to było bardzo poprawne. Trochę brakuje kreatywności w tym śpiewaniu. Zarówno jedna i druga, tak szczerze mówiąc, musi zabrać się do pracy. Technicznej. Żeby ten głos się otworzył, żeby był bardziej kreatywny, żebyście się nie bały samej siebie. To jest urokliwa piosenka, w której mogłyście pokazać coś od siebie, a tego mi na pewno zabrakło. Jak dla mnie nazbyt szkolnie" - komentowała po występie Justyna Steczkowska.

"Nie do końca rozumiem wyboru tej piosenki, która jeszcze bardziej uwypukliła szkolne śpiewanie dziewczyn. Zupełnie nie popchnęła w stronę kreatywnego myślenia o utworze. Pamiętam z przesłuchań Evengelię, która była bardzo indie, która lubiła pokombinować. Tutaj mi tego zabrakło. Nie do końca ta piosenka z wami korespondowała" - dodała Lanberry.

Piekarczyk chwilę później tłumaczył, że piosenki takie jak ta nie są od kombinowana, ale po prostu do wyśpiewania. Trener ostatecznie do kolejnego etapu zabrał Monikę Mazur, która nie ukrywała swojego zaskoczenia. "Nie wiem, jak podjąłem tą decyzję, bo obie były wspaniałe" - podsumował.

Widzowie komentują decyzję Piekarczyka! Nie wszyscy się z nim zgodzili

Sporo dyskusji wśród widzów wywołała decyzja trenera. Ci podkreślali, że Evangelia odpadła głównie z powodu złego doboru piosenki. Pojawiły się też głosy, że taka aranżacja polskiego przeboju nie była zbyt udana.

“Szkoda Ewangelii. Ma fajną barwę głosu. Ale w tej piosence nie bardzo miała szansę się wykazać", "Evangelia jest stworzona by grać na scenie. Ma głos i wygląd. Szkoda", "Z decyzją Pana Marka kompletnie się nie zgadzam, odrzucił ciekawy i oryginalny głos niestety", "Wybór piosenki nietrafny nie podobało mi się" - pisali widzowie.

"Sorry, ale ta piosenka wykonywana przez p. H. Frąckowiak jest piękna i melodyjna. A ten aranż po prostu mnie zdegustował" - można było przeczytać w komentarzach.