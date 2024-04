Przypomnijmy, że 14. edycja "The Voice of Poland" emitowana była od września do końca listopada 2023 roku. Zdjęcia do programu zaczęły się nieco wcześniej, bo na początku sierpnia 2023 roku.

Produkcja i stacja w ostatnim sezonie programu postanowili pozostawić zespół trenerski w niezmienionym składzie. Uczestników oceniali i szkolili: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska.



Ta ostatnia zdecydowała się w ostatnim wywiadzie ujawnić kulisy programu TVP.

Justyna Steczkowska szczerze o "The Voice of Poland". "Byłam przemęczona do granic możliwości"

Ostatnie miesiące to dla Justyny Steczkowskiej wyjątkowo intensywny czas. W rozmowie na Kanale Zero wokalistka przyznała, że była przekonana, że nie weźmie udziału w 14. sezonie programu, jednak została przekonana przez reżyserkę show. Przy okazji zasugerowała, że w tym roku nie zobaczymy ją na fotelu trenera.

"Już w zeszłym roku nie miałam tam występować. Powiedziałam, że jadę w trasę Demarczyk i nie zdążę tego zrobić. W zeszłym roku czułam się już przemęczona. Ale uwielbiam reżyserkę tego programu, jesteśmy zżyte ze sobą i tak naprawdę ona mnie namówiła, żeby jeszcze zeszły rok posiedzieć w 'The Voice of Poland'. Wiedziałam, że już w tym sezonie nie dałabym rady. To jest po prostu niemożliwe, bo ja w zeszłym roku byłam przemęczona do granic możliwości" - komentowała.

Steczkowska w dalszej części wypowiedzi przyznała wprost, że jej terminarz jest zbyt napięty, by mogła pozwolić sobie na udział w programie.

"Ja jestem w trasie koncertowej całą jesień. Jeszcze wyjeżdżam później do Stanów. Nagrywam też płytę (...). Jeszcze koncerty, które będą latem muzyki filmowej, więc to nie jest takie proste, bym ja mogła wystąpić w jakimś show. To trzeba odwoływać tyle koncertów, czego nie chcę robić" - podsumowała.

Kto w nowej edycji "The Voice of Poland"?

Według nieoficjalnych informacji nowe władze TVP są zainteresowane kolejnymi sezonami programów "The Voice". Według plotek jednak talent showy czeka kadrowa rewolucja. Na razie nie wiadomo, kto dokładnie miałby zostać, a kto opuścić program.