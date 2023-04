Marysia Stachera w "The Voice Kids" zaśpiewała utwór "Take My Breath Away" grupy Berlin. Dzięki wykonaniu nieśmiertelnego przeboju z filmu "Top Gun", uczestniczce udało się odwrócić wszystkie fotele.

"Nadal nie wierzę, bardzo dziękuję. Moim marzeniem było stanąć na tej scenie" - mówiła po występie. "Marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia i ty właśnie to zrobiłaś" - stwierdził Baron.

"Pokazałaś, że masz dużo możliwości w głosie. Falsety i mocny dźwięk i to jak trzymasz mocny dźwięk. Dla mnie się wszystko zgadzało plus interpretacja, bo włożyłaś sporo serca w to wykonanie" - zachwalała dziewczynę Cleo.



Reklama

Niespodziewany gość za kulisami "The Voice Kids"

Chwilę później uczestniczka zdradziła, że jej brat - Grzesiek Stachera - trzy edycję wcześniej też wystąpił w "The Voice Kids". W programie również chwalił się w zdjęciami ptaków, a przed trenerami wykonał utwór "Pamięć" z filmu "Koty". 10-letni uczestnik w tamtym czasie trafił do drużyny Cleo, a przygodę z talent show zakończył na bitwach.



Wideo Grześ Stachera , "Pamięć" , Przesłuchania w ciemno The Voice Kids Poland 3

Trenerka przypomniała sobie całą historię. "Grześ? To ten, co miał młodszego brata, który chciał mnie za żonę?" - dopytywała. Najmłodszy członek rodziny - Krzyś - również stwierdził, że zamierza spróbować sił w "The Voice Kids".



Cleo, ale i widzowie, byli pod wrażeniem tego, jak Grzesiek wydoroślał przez ostatnie lata. "Ale Grzesiek wyrósł", "Ale ten chłop wyrósł" - można było przeczytać na Twitterze.



Po chwili wspomnień, przyszła pora na decyzję. "To jest bardzo wysoka półka, jedna z najwyższych i trzeba to powiedzieć szczerze" - komentował występ Marysi Tomson.

14-latka ostatecznie wybrała - podobnie jak jej brat trzy lata wcześniej - drużynę Cleo.