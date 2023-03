Alek Szwarnowiecki w "The Voice Kids" wykonał piosenkę "Był sobie król". Jego wykonanie kołysanki przypadło do gustu widzom, ale i trenerom. Swoje fotele odwrócili Cleo oraz Dawid Kwiatkowski.

"Moi przyjaciele pytają mnie, czy nie mam już dość siedzenia w programie. I ty jesteś odpowiedzią na to pytanie. Nie mam dość. Jak mam mieć dość, jak przychodzi mi taki gość i tak dobrze śpiewa, tak inaczej i wszystko nabiera barw" - mówił Kwiatkowski.

Reklama

"Jeżeli masz na nas taki wpływ, że włosy normalnie staja nam dęba, to znaczy, że wpływasz na nasze serce i my rezonujemy tobą. No chodź" - zachęcała Cleo.

"To jest tak trudna decyzja... wybieram Dawida" - ostatecznie zdecydował młody wokalista.



Fani "The Voice Kids" pod wrażeniem występu Alka

Pod wielkim wrażeniem uczestnika byli widzowie, którzy okrzyknęli go jednym z faworytów do wejścia do finału oprócz Martyny Gąsak.

"Wspaniały głos.. Jak można zwykłą kołysankę pięknie zaśpiewać. Brawo"., "Jestem już wiekowym, starszym człowiekiem i słyszałem tą piosenkę wiele razy nawet z dzieciństwa, jednak Twoja wersja bardzo mi się podoba" - pisali widzowie programu.

Kim jest Alek Szwarnowiecki. Próbował już swoich sił w TVP

Alek Szwarnowiecki ma 12 lat. Śpiewa odkąd pamięta, już jako trzylatek próbował naśladować wielu wokalistów. Uczęszcza na zajęcia do Studia Muzyki Rozrywkowej Emka w Nowej Dębie.

Chłopiec mimo młodego wieku brał udział w rozlicznych konkursach muzycznych, a na Youtube można znaleźć wiele wykonań, które powstały m.in. w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

W 2022 roku Szwarnowiecki stanął do walki o wyjazd na Eurowizję Junior do Erewania. Ostatecznie z programem pożegnał się w półfinale (został w nim wyróżniony za wykonanie piosenki Abby "Waterloo"), a do stolicy Armenii poleciała Laura Bączkiewicz.