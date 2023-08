Poets of the Fall - Warszawa, Proxima, 4 września

Fińscy rockmani cieszą się sporą popularnością w Polsce i chętnie powracają do naszego kraju. Mieszanka popu, rocka i metalu osadzona wśród przepięknych melodii, wyśpiewanych zniewalającym głosem Marko Saaresto, to prosty i skuteczny przepis na sukces. Poets of the Fall swój ostatni album "Ghostlight" wydali w 2022 roku. W tym świętują dwudziestolecie swojej działalności, a nadchodzące koncerty będą okazją do zaprezentowania dorobku grupy. Szykuje się więc wieczór pełen muzycznych emocji i niespodzianek.

Sanah - Gdańsk, Polsat Plus Arena, 8 września; Warszawa PGE Narodowy, 22 września

Kilka pokoleń słuchaczy bawiło się fenomenalnie w sierpniu na pierwszym z serii stadionowych koncertów Sanah w Chorzowie. Młoda artystka spełnia swoje marzenia i jako pierwsza Polka wyprzedaje kolejne występy na największych polskich obiektach sportowych. "Uczta nad ucztami" zagości w Gdańsku 8 września na wyprzedanym już koncercie. Kolejny z serii odbędzie się w Warszawie 22 września. Prawie trzy godzinne show młodej artystki wypełnią jej największe przeboje, a na scenie nie zabraknie zaskakujących gości. Muzyczny szampan będzie się lał strumieniami.

Louis Tomlinson - Kraków, Tauron Arena, 10 września; Łódź, Atlas Arena, 11 września

Pomimo upływu czasu hasło One Direction nadal elektryzuje fanów na całym świecie. Podobnie jak solowe kariery członków słynnego zespołu. Po wizycie w naszym kraju Harry'ego Stylesa czas na Louisa Tomlinsona. Ten młody muzyk ma już na swoim koncie dwa albumy. Ostatni "Faith in the Future" okazał się sporym sukcesem, przynosząc artyście pierwszy numer jeden w Wielkiej Brytanii.

Piosenki na nowej płycie zostały napisane przez Louisa wspólnie z doskonale znanym irlandzkim artystą Jamesem Vincentem McMorrowem. Muzyka Tomlinsona to zgrabny pop rock z elementami tanecznymi, a przeboje takie jak "Bigger Than Me" czy "The Greatest" z pewnością pojawią się na koncertowej setliście. Nie powinno zabraknąć również nagrań z czasów działalności muzyka w One Direction.

Dadi Freyr - Warszawa, Palladium, 12 września

W 2020 roku nagranie "Think About Things" stało się wiralowym hitem, który przyniósł sporą popularność islandzkiemu artyście. Mieszkający na co dzień w Berlinie Dadi Freyr zajmował się tworzeniem muzyki od kilku lat, jednak dzięki sukcesowi nagrania został wreszcie zauważony. Rok później reprezentował Islandię na Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie zajął 4 miejsce. W tym roku ukazały się jego dwa minialbumy "I'm Making an Album" i "I'm Still Making an Album", a 25 sierpnia cała płyta "I Made An Album", którą artysta promuje podczas trasy "I’m Doing a Tour". Warszawski koncert jest jej częścią. Muzyka Dadi Freyera to melodyjny synthpop.

Jethro Tull - Zabrze, Dom Muzyki i Tańca, 15 września; Bydgoszcz, SISU Arena, 17 września

Legendarna formacja Jethro Tull, dowodzona przez charyzmatycznego Iana Andersona wystąpi dwukrotnie w naszym kraju. Grupa wydała swój najnowszy album "RökFlöte" w kwietniu tego roku. Koncerty są częścią trasy "Seven Decades", w ramach której zostaną zaprezentowane wszystkie kluczowe dla grupy kompozycje od czasów wydanej w 1968 roku debiutanckiej płyty "This Was". Szykuje się doskonałe spotkanie z historią rocka progresywnego.

The Hives - Warszawa, Progresja, 19 września

Od pierwszych dźwięków "Tick Tick Boom" nasze ciała eksplodują setkami ekstatycznych ruchów. Dziki, surowy i nieokrzesany rock and roll to domena pochodzącej ze Szwecji formacji. Grupa właśnie wydała swój najnowszy, szósty studyjny album "The Death of Randy Fitzsimmons", promowany singlem "Bogus Operandi", który udowadnia, że pomimo upływu jedenastu lat od ostatniego wydawnictwa szwedzka rockowa maszyna nie zardzewiała. Jeśli macie ochotę spędzić szalony wieczór, pełen energii i chwytliwych gitarowych riffów powinniście pojawić się w Progresji.

Sophie and the Giants - Warszawa, Hybrydy, 19 września

Piosenki Sophie Scott cieszą się ogromną popularnością w serwisie Youtube. Jej singlowy hit "Hypnotised", stworzony wspólnie z niemiecki producentem Purple Disco Machine odtworzono w ciągu trzech lat ponad 130 milionów razy. Tino Piontek ma na swoim koncie udane remixy dla Kylie Minogue, Dua Lipy czy Lizzo. Współpraca z Sophie and the Giants okazała się sporym sukcesem, a ich najnowsze nagranie "Paradise" już szturmuje listy przebojów. Jeśli szukacie tanecznej gorączki wtorkowej nocy, wpadajcie do Hybryd.

She Wants Revenge - Wrocław, Stary Klasztor, 19 września; Warszawa, Hydrozagadka, 20 września

Kultowa, amerykańska formacja pojawi się na dwóch koncertach. She Wants Revenge to muzyczny projekt, w skład którego wchodzą Justin Warfield i Adam Bravin, doskonale łączący postpunk, darkwave i elektronikę. Od dwudziestu lat muzycy działają z małymi przerwami i chociaż swój ostatni studyjny album "Valleyheart" wydali w 2011 roku, to ich koncerty nadal cieszą się sporą popularnością. Mają na swoim koncie udane trasy z Depeche Mode, Placebo czy Peterem Murhym z Bauhaus. Podczas występów grupy w naszym kraju z pewnością nie zabraknie "Tear You Apart", singla, który zapewnił im sporą popularność na początku kariery.

Blind Guardian - Wrocław, A2, 25 września; Warszawa, Progresja 26 września

Fani power metalu z pewnością nie mogą doczekać się przyjazdu do naszego kraju grupy Blind Guardian. Ta niemiecka formacja jest uznawana za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów metalowych. W ubiegłym roku zespół wydał swój dwunasty studyjny album "The God Machine", który promuje podczas tegorocznej trasy koncertowej. Blind Guardian wspierać podczas polskich występów będzie izraelska metalowa grupa Scardust.

The Cinematic Orchestra - Warszawa, Stodoła, 24 września; Wrocław, Narodowe Forum Muzyki; 26 września

Wysmakowana elektronika zgrabnie przenikająca się z jazzową melancholią, artystyczny kunszt wykonawczy to elementy będące znakiem rozpoznawczym The Cinematic Orchestra. Ta brytyjska formacja od ponad dwudziestu lat zachwyca słuchaczy na całym świecie, a ich muzyka, pomimo pozornej elitarności doskonale się sprzedaje. Na te koncerty czekało wielu fanów zespołu. The Cinematic Orchestra zaprezentują nagrania z kultowego albumu "Man with a Movie Camera" z okazji dwudziestej rocznicy jego wydania. Płyta jest ścieżką dźwiękową do przedwojennego, radzieckiego, dokumentalnego filmu Dzigi Wiertowa, który jest zapisem jednego wyidealizowanego dnia z życia sowieckiego społeczeństwa.

Zola Jesus - Warszawa, Niebo, 26 września

Macie ochotę na sporą porcję szalonej elektroniki, podkręconej industrialnymi bitami i zestawionej z głębokim, zmysłowym wokalem? Koniecznie wpadnijcie do warszawskiego Nieba i zobaczcie Zola Jesus. Pod tym szyldem występuje Nika Roza Danilova, która ma na swoim koncie sześc albumów studyjnych. Ostatni "Arkhon" ukazał się w ubiegłym roku. Jej koncerty słyną z ogromnej intensywności. Zola Jesus porywa widzów do swojego muzycznego świata, umiejętnie zarządzając emocjami.