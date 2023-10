Sprawdźcie, co będzie działo się w listopadzie!

Nick Waterhouse - Warszawa, klub Hybrydy, 5 listopada

"Zanurz się w nostalgicznych dźwiękach lat 50. i 60. w towarzystwie Nicka Waterhouse'a - utalentowanego wokalisty, gitarzysty i autora tekstów - podczas jego jedynego koncertu w Polsce" - reklamują wydarzenie organizatorzy. Trudno się z nimi nie zgodzić, ponieważ artysta zapewni nam powrót do przeszłości w wyjątkowym stylu - Nick pozostał orędownikiem analogowych technik nagrywania i stylu retro, co dziś jest rzadkością. Wybierając się na to wydarzenie, macie pewność, że szybko nie przeżyjecie podobnych wrażeń.

Yves Tumor - Warszawa, Progresja, 9 listopada

Yves Tumor to artysta, którego nie da się wpisać w jakikolwiek schemat. Jego przeboje łączą rock, psychodelię i elektronikę, a wszystko trzyma się na popowej bazie. Czy to możliwe? Jak najbardziej, wystarczy przyjrzeć się postaci tego wokalisty. Choć w ostatnim czasie nieco zwolnił z produktywnością, nie można mu odmówić stworzenia wielkich hitów, z "Kerosene!" i "Jackie" na czele.

Macy Gray - Łódź, Klub Wytwórnia, 14 listopada

Macy Gray to amerykańska piosenkarka soul, R&B i producentka muzyczna, której chrypliwy, gardłowy głos może wprowadzić fanów w osłupienie. Organizatorzy reklamują, że wokalistka jest obecnie w "szczytowej formie" i wraz z zespołem The California Jet Club pojawi się w Łodzi. Trasa koncertowa "The Reset" promuje jej najnowszą płytę pod tym samym tytułem. Podczas koncertu fani mogą spodziewać się pełnego opisu dotychczasowej kariery, lecz również życia prywatnego wokalistki - bez pominięcia intymnych, wrażliwych szczegółów.

The Animals - Gdańsk, Stary Maneż, 14 listopada

Brytyjska grupa The Animals na stałe wpisała się w historię rock'n'rolla. Zespół unieśmiertelnił ponadczasowy hit "House of the Rising Sun" z czerwca 1964 r. Uhonorowano ich również w Rock and Roll Hall of Fame. The Animals wystąpią w dwóch miastach w Polsce, lecz bilety na koncert we wrocławskim Starym Klasztorze (15 listopada) są już wyprzedane. Tych z Gdańska zostało niewiele, więc śpieszcie się!

Scary Pockets - Warszawa, Palladium, 16 listopada

Przeniesiony z 7 czerwca koncert zespołu Scary Pockets odbędzie się właśnie 16 listopada w Warszawie. Amerykański cover band, grający funkowo-soulowe aranżacje znanych popowych utworów nie tylko zainteresuje nas muzyką, ale również własnymi aranżacjami tanecznymi, z których słyną na arenie międzynarodowej. Grupa Scary Pockets po raz pierwszy wystąpiła w Polsce na premierowej edycji Jazz Around Festival 2022, gdzie swoim niezwykle energetycznym show skradła serca publiczności. Ci, którzy nie mogli wówczas zobaczyć zespołu na żywo, mają właśnie okazję to nadrobić.

Ashnikko - Warszawa, Progresja, 21 listopada

Ashnikko zapracowała sobie na miano jednej z najbardziej innowacyjnych współczesnych artystek alt-popowych. Prowokacyjny, mroczny i psychodeliczny styl w zastraszającym tempie zwiększa liczbę jej fanów. Jej debiutancki album "WEEDKILLER" to poetycki komentarz do katastrofy ekologicznej i szybkiej ewolucji technologii. Wokalistka na potrzebę wydania stworzyła unikalny, dystopijny świat, do którego zaprasza swoich fanów - w tym ciebie!

JELEEL! - Warszawa, klub Hybrydy, 23 listopada

Nie każdy jest fanem hip-hopowych brzmień, lecz z pewnością znajdziemy tutaj wielu amatorów koncertowych wrażeń, a ich JELEEL! zapewnia mnóstwo. Wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że jego najważniejszym celem jest robienie najlepszego show na świecie. Podczas występu raper robi salta, skacze w tłum, wdrapuje się na ramy sceny i przygotowuje specjalne scenariusze pod koncert. Te wszystkie atrakcje będziemy mogli przeżyć 23 listopada w warszawskim klubie Hybrydy.

Raye - Warszawa, Progresja, 24 listopada

W listopadzie otrzymamy naprawdę niezwykłą okazję, by na scenie zobaczyć Raye. To nominowana 4 razy do nagrody BRIT, jedna z najczęściej streamowanych artystek na świecie, która chociażby w październiku b.r. może pochwalić się ponad 30 milionami odtworzeń na Spotify. Ma na swoim koncie podwójną platynę, cztery platynowe, dwa złote i trzy srebrne single. Ogromne zaplecze artystyczne, a także umiejętności, zapewnią fanom magiczne przeżycia podczas tego koncertu.

Gemini - Warszawa, klub Hybrydy, 27 listopada

GEMINI to południowokoreański artysta R&B/Alternative, który zadebiutował stosunkowo niedawno, ponieważ w 2020 roku. Przez ostatnie 3 lata zdążył sobie wypracować solidną pozycję na tle nie tylko muzyków z jego kraju, ale również i całego kontynentu.Warto wybrać się na ten koncert, ze względu na wyjątkowy, nieczęsto spotykany (szczególnie w Polsce) styl, którego przez kilka godzin będziecie mogli stać się częścią.