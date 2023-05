Golec uOrkiestra i Gromee: Muzyczny misz-masz

Występ z Golec uOrkiestra potrwa kilkanaście minut, a jego najważniejszym punktem będzie utwór "Górą Ty", którego premiera odbyła się w 2020 roku - czytamy w Polsat.pl. Co ciekawe, w nagraniu uczestniczył także raper Bedoes .



"To spotkanie trzech światów było dziwne, ale jednocześnie takie oczywiste, bo wszyscy kochamy muzykę" - mówi Polsatowi Gromee .

"Nie chcę za wiele zdradzać, ale mogę powiedzieć, że słyszałem materiał, który chłopaki niedługo zamkną klamrą, płytą. To jest piekielnie dobry nowoczesno-góralski materiał" - dodaje artysta.

Gromee o innych wykonawcach Polsat SuperHit Festiwal

"Bardzo mi się podoba ta różnorodność, jest fantastyczna. (...) Mega się cieszę, że możemy spotkać ludzi, którzy wystąpili na scenie wiele razy, ale też takich, którzy będą pierwszy raz" - komentuje line-up tegorocznej edycji.

Kim jest Gromee?

Jak czytamy w biografii artysty, "Gromee to krakowski DJ, producent, remixer, autor tekstów i kolekcjoner muzyki, (różnych gatunków, od muzyki klubowej po muzykę poważną). Wielbiciel sztuki, malarz i rysownik".

Muzyk zasłynął utworem " Open Up Your Heart ", który w niewiele ponad miesiąc zanotował ponad 50 tysięcy odtworzeń w sieci. W piosence producenta wsparł wokalnie Jayden Felder z Nowego Jorku, zwycięzca międzynarodowego kOpen Up Your Heart"onkursu New Wave 2011 dla młodych wokalistów popowych.

Do piosenki powstał także teledysk, w którym zagrał znany aktor i kabareciarz - Adam Grzanka.

Bracia Golec o Polsat SuperHit Festiwal 2023

