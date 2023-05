Dawid Kwiatkowski to obecnie jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Na scenie jest już od 10 lat. W międzyczasie wydał siedem albumów studyjnych oraz wylansował takie przeboje jak: "Bez ciebie", "Proste", "Nieważne", "Bratnie dusze" oraz "Idziesz ze mną". Swój jubileusz świętował podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023 w Sopocie.

Wokalista podczas swojego krótkiego recitalu zaprezentował utwory "Proste", "Idziesz ze mną", "Bez ciebie" oraz "Paris De Cafe". Jego występ obfitował we wzruszenia i mnóstwo wspomnień. Każda z piosenek była odśpiewywana przez wokalistę razem z publicznością. Fani Kwiatkowskiego przynieśli do Opery Leśnej swoje transparenty". "Nasz Kwiat ten sam od 10 lat" - można było przeczytać na jednym z nich.



Reklama

Po pierwszej piosence Kwiatkowski zdecydował się na pierwsze dłuższe przemówienie.



"Pamiętam, jak pierwszy raz stałem na tej scenie, bardzo stłamszony. Bo obok gwiazdy, a w internecie pisali, że ta kariera potrwa jeden sezon, że "Kwiatkowski to nie, że Kwiatkowski be". Więc apeluje do młodych ludzi. Ja nie miałem nic: kasy, znajomości, ale miałem wielkie marzenia. Naprawdę każdy z was może osiągnąć wszystko. Życie na was czeka, tylko musicie po nie pójść" - mówił ze sceny. Potem podziękował telewizji Polsat, rodzicom, znajomym, menedżerowi oraz fanom.

Zdjęcie Dawid Kwiatkowski razem z mamą / Wojciech Stróżyk / Reporter

Wzruszające sceny podczas koncertu Dawida Kwiatkowskiego. Dziękował mamie

Podczas kolejnej - "Idziesz ze mną" - piosenki Kwiatkowski rozdał kwiaty wszystkim mamom na widowni, a specjalny bukiet przygotował dla swojej matki. Jego rodzina, która przyjechała do Sopotu nie kryła wzruszenia.

Samemu Kwiatkowskiemu kilkukrotnie wzruszenie odbierało mowę. Podczas następnego utworu - "Bez Ciebie" - dziękował swojemu bratu Michałowi, który jest muzykiem we Francji. Następnie wystąpił z nim w duecie . "Jestem z ciebie szalenie dumny" - mówił Michał.

Po wykonaniu "Cafe De Paris" Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Stanisław Janowski, wręczył specjalną, jubileuszową statuetkę piosenkarzowi. Ten sam koniec wykonał jeszcze raz utwór "Proste" i poszedł w tłum do swoich fanów, gdzie rozdał m.in. swoje złote i platynowe płyty.



Zdjęcie Dawid Kwiatkowski na Polsat SuperHit Festiwal 2023 / Wojciech Stróżyk / Reporter