Wszystko zaczęło się od spotkania w jednym ze studiów nagraniowych. Malik Montana, znany ze swoich odważnych tekstów, spotkał się z Majką Jeżowską, ikoną polskiej muzyki dziecięcej. Razem nagrali utwór "Bawimy się w życie".

Nagranie ze studia, gdzie artyści pracowali nad tym wspólnym projektem, od razu zdobyło ogromną popularność. Montana przyznał, że miał obawy co do tej współpracy, ale szybko się ich wyzbył, gdy poznał sposób, w jaki pracuje Jeżowska.

Reklama

"Wiedziałem, kim jest Maja. Moja mama i bliskie mi osoby z mojej rodziny wychowywały się na jej muzyce. Z perspektywy pracy mogę powiedzieć, że to naprawdę artystka, która wie, co robi w stu procentach. Nie spodziewałem się. Współpracowałem z raperami i muzykami z różnych dziedzin, ale z Majką to całkowicie naturalnie przebiegło" - mówił raper podczas festiwalowej konferencji w Operze Leśnej.

Spotify

Jak Jeżowska "wyjaśniła polski rap"?

Również Majka Jeżowska nie do końca wiedziała czego spodziewać się po Maliku.

"Obawiałam się pierwszego naszego spotkania, ale z drugiej strony skoro zgodził się ze mną spotkać i zrobić ze mną numer to nie taki diabeł straszny, jak go malują. Okazało się, że jest bardzo spokojnym i przede wszystkim kulturalnym chłopakiem" - zdradziła artystka serwisowi Złota Scena.

Współpraca obojga przebiegła tak dobrze, że oczarowany Malik stwierdził później, że Majka Jeżowska "wyjaśniła polski rap".



Majka Jeżowska i Malik Montana 25 maja na Polsat Hit Festiwal 2024

Ten nietypowy duet tego roku wystąpi już 25 maja 2024 roku na Diamentowym Koncercie Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Fani mogą liczyć na niezwykły show.