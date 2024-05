Lanberry już pakuje walizki. Ledwo zaśpiewa w Sopocie, a tu takie wieści

Bartosz Stoczkowski Polsat Hit Festiwal

Lanberry przeszła długą drogę od uczestniczki "The Voice of Poland" do jednej z gwiazd tegorocznego Polsat Hit Festiwalu. Teraz jej koncertowy harmonogram pęka w szwach - ledwo wystąpi w Sopocie, a już będzie musiała ruszać, by swoją obecnością uświetnić Dni Koźmina Wielkopolskiego.

