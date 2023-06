W tym roku Open’er będzie trwał cztery dni od 28 czerwca do 1 lipca. Odbędzie się na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję posłuchać muzyki z czterech scen. Kogo będą mieli szansę zobaczyć? Sprawdź, czy w dalszym ciągu będziesz mógł kupić karnet.

Kto zagra w tym roku na Open'erze?

Niedawno organizatorzy festiwalu opublikowali dokładną, godzinową rozpiskę harmonogramu. Kto i o której godzinie wystąpi? Największe zainteresowanie wzbudzają headlinerzy. Pierwszego dnia będziemy mogli zobaczyć Central Cee, OneRepublic, Lizzo oraz Lil Nas X.

Reklama

Dzień później, 29 czerwca na Orange Main Stage zagrają Anne-Marie, Machie Gun Kelly, SZA. Dzień zakończy Major Lazer Soundsystem. Drugiego dnia na Tent Stage będziemy mogli zobaczyć m.in. Kukona, Mrozu oraz Nothing but Thieves. Na Alter Stage wystąpi m.in. Szczyl: 8171 Live, Ezra Collective, a wieczór zakończy Brodka.

Trzeciego dnia na głównej scenie zobaczymy Darię Zawiałow, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys oraz CLUB2020. Na pozostałych scenach będzie można posłuchać m.in. Jacoba Colliera, Underworld, Thundercat, KAMP!, Idę Egberg.

Ostatniego dnia na Orange Main Stage wystąpi Bedoes 2115, Lil Yachty, Labrinth oraz Kendrick Lamar. Na Tent Stage będzie można posłuchać m.in. Girl in Red, PinkPantheress, KALEO oraz Kaśkę Sochacką. Na pozostałych scenach wystąpią m.in. Deaf Can Dance, Kelly Lee Owens, Young Fathers, Destroy Lonely oraz Sylvan Esso.

Jaka pogoda będzie na Open'erze?

W 2022 roku trzeci dzień Open'er skończył się ewakuacją festiwalowiczów. Powodem była nawałnica. Kilka koncertów zostało odwołanych, a organizatorzy przygotowali rekompensatę dla poszkodowanych fanów. W tym roku taka sytuacja nie powinna się powtórzyć.

Pierwszy dzień festiwalu będzie ciepły, ponieważ termometry pokażą 23 st. C. W nocy temperatura spadnie do 15 st. C. Zapowiadane są także przelotne opady deszczu i duże zachmurzenie. Na szczęście rozpogodzi się w czwartek. Temperatura wzrośnie do 25 st. C i wyjdzie słońce. Niestety mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W piątek pogoda będzie prawie identyczna - termometry pokażą 24 st. C, a zachmurzenie będzie przejściowe.

W sobotę pogoda będzie stanowiło największe ryzyko dla dobrej zabawy. Termometry pokażą aż 29 st. C. W nocy temperatura spadnie do 16 st. C. Możliwe jest wystąpienie burzy z piorunami.

Ile kosztują bilety na Open'era?

Obecnie można jedynie kupić bilety Final Call. Są w sprzedaży do wyczerpania puli biletów. Karnet na 4 dni kosztuje 989 zł. Za karnet weekendowy, który obejmuje piątek i sobotę, będziemy musieli zapłacić 729 zł. Najmniej opłaca się kupić bilet jednodniowy - kosztuje on 479 zł. Jeśli zamierzamy spać na polu namiotowym, możemy kupić karnet na 4 dni za 1229 zł. Bilet weekendowy z polem namiotowym kosztuje 889 zł.

Zdjęcie Za ile można kupić karnet na koncerty? / Ewelina Eris Wójcik / INTERIA.PL

Jak dojechać na Open’er Festival 2023?

Każdego roku Trójmiasto w wyniku zwiększonego ruchu, który jest wywołany festiwalem, uruchamia dodatkową komunikację miejską. Na festiwal będzie można się dostać za pomocą specjalnie przygotowanych na tę okazję autobusów. W poprzednim roku komunikacja dla wszystkich posiadaczy biletów na festiwal była darmowa. Możemy się domyślać, że tym roku będzie podobnie.

W poprzednich latach autobusy odjeżdżały co kilkanaście minut z dworca Gdynia Główna do wejścia na festiwal, które znajdowało się przy ul. Zielonej.

Dla osób, które przyjechały autem, udostępniony jest niestrzeżony parking festiwalowy. Za wjazd na niego trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Ceny biletów wahają się od 25 zł za skuter lub motor do 60 zł za samochody powyżej 5 miejsc siedzących. Za samochód do 5 miejsc siedzących zapłacimy 40 zł. Bilet całodobowy, który umożliwia wielokrotny wjazd i wyjazd z parkingu, kosztuje 100 zł.

Zobacz także:

Colin Farrell ujawnił krępujący sekret. Chodzi o syna. Co na to Alicja Bachleda-Curuś?

Kim Kardashian "zakochała" się w Polce: "Byłaś jedyną osobą"

Prywatne rzeczy Beyoncé wystawione na sprzedaż. Szok, co znalazło się na liście