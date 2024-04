OFF Festival Katowice 2024, odbędzie się w dniach: 2-4 sierpnia 2024, tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Gospodarzem festiwalu jest Miasto Katowice, Sponsorem Głównym - Perlage, Sponsorem Sceny Leśnej - Rossmann Czujesz Klimat?

Organizatorzy ogłosili kolejnych artystów, którzy pojawią się w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

Na OFF Festival 2024 zagrają: Grace Jones, Future Islands, The Blaze, Clavish, Alice Longyu Gao, Bar Italia, DC the Don, Imperial Triumphant, Puma Blue, Hotline TNT, Los Wembler’s de Iquitos, blackwinterwells, Debby Friday, John Maus, Nourished by Time, Puuluup, Jasper Tygner, Edyta Bartosiewicz, Sevdaliza, Brutus, Backxwash, Moonchild Sanelly, Leenalchi, Annahstasia, Dominika Płonka.



OFF Festival 2024: mocna rapowa reprezentacja

The Alchemist & Boldy James (04.08 - Scena Leśna Rossmann Czujesz Klimat?)

Mają wspaniałe kariery osobno, ale kiedy łączą siły - po raz pierwszy na albumie "My 1st Chemistry Set" w 2013 roku - narzucają tej grze zupełnie nowe reguły. The Alchemist jest lubiącym przestrzeń i psychodelię producentem z Kalifornii, prawdziwą legendą sceny, znaną ze współpracy m.in. z Nasem, Mobb Deepem, Dilated Peoples i Curren$ym. Boldy James to raper z Detroit, członek kolektywu Griselda - bezpośredni, surowy, skuteczny. Razem wytyczają osobną, fascynującą ścieżkę we współczesnym amerykańskim rapie.

Otsochodzi (04.08 - Scena Główna Perlage)

"Ja ten rap kocham i nienawidzę" - deklaruje Otsochodzi w numerze zapowiadającym tegoroczny album "TThe Grind". Tymczasem numery Młodego Jana brzmią jakby była w tym sama miłość, a po dekadzie na scenie nie musi się już z nikim ścigać. Ostatnio miał sporo pracy w rapowej supergrupie OIO, z Young Igim i Okim, ale solo wciąż jeszcze ma sporo do powiedzenia i robi to w stylu poza zasięgiem dla większości polskich raperów.

Kaz Bałagane (02.08 - Scena Główna Perlage)

Jak żyć w WWA? Możecie potraktować teksty Kaza Bałagane jako podpowiedzi i zwiedzać stolicę z nim w słuchawkach w roli przewodnika, ale ostrzegamy: nikt takiego turysty nie ubezpieczy. Jacek Świtalski to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego rapu, a jego album "Narkopop" (2017) z miejsca stał się klasykiem, jedną z najważniejszych rodzimych płyt drugiej dekady XXI wieku. Kaz wciąż pisze swoją historię - nie bez powodu po płycie "B&B Warsaw" otrzymał na Popkillerach tytuł najbardziej hardkorowego rapera 2023 roku.

Łona x Konieczny x Krupa (02.08 - Scena T Tent)

A to znacie? Wsiada Łona do taksówki... Silnikiem tego pojazdu są Andrzej Konieczny i Kacper Krupa z nujazzowego zespołu Siema Ziemia, a za nawigację po współczesnej Polsce służą teksty Adama Zielińskiego, oparte na rozmowach z taksówkarzami, którzy jak nikt znają puls miasta. Koncepcyjny album "Taxi", za który panowie hurtowo zgarniają nagrody - od Fryderyków po Popkillery - to dzieło oryginalne i mądre, a przy tym muzycznie porywające, więc na koncercie będzie i o czym pomyśleć, i przy czym potańczyć.

Ziomcy (02.08 - Scena Eksperymentalna)

Skład z Torunia, który zadebiutował w 2021 roku EP-ką zatytułowaną po prostu "Ziomcy", poprawił rok później albumem "Hharmiderr" i ostatnio mixtape'em "Dolla". Robią hałas, niosą chaos, szukają inspiracji daleko poza rapowym kanonem.

Yung Adisz (03.08 - Scena Leśna Rossman Czujesz Klimat?)

Większość życia spędził na emigracji, w Danii, więc jego brutalne i ponure wielkomiejskie opowieści to obserwacje nie tylko z Warszawy, gdzie dziś mieszka. Adrian Suchocki jest członkiem grupy WIFI KLAN i samozwańczym mistrzem stylu, który nazwał pato rapem. Jest jednym z najważniejszych głosów polskiego rapowego podziemia - choć już o mainstreamowych zasięgach.