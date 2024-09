Polsat z ważnym komunikatem. "Nie ma nic cenniejszego niż życie i zdrowie"

Wracający po siedmioletniej przerwie "Must Be The Music" pojawi się na antenie Polsatu wiosną 2025 r. Z początkiem września ruszyły stacjonarne castingi do programu.

W związku z powodzią, która najmocniej dotknęła południowo-zachodnią Polskę, stacja zdecydowała o przełożeniu dwóch ostatnich castingów, które miały odbyć się we Wrocławiu (22 września) i Katowicach (23 września).

"Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i zdrowie. W obliczu tragedii, która spotkała wielu ludzi oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo postanowiliśmy zmienić terminy i miejsca castingów do 'Must Be the Music', które miały się odbyć w niedzielę 22.09 we Wrocławiu i w poniedziałek 23.09 w Katowicach. Jesteśmy całym sercem ze wszystkimi Poszkodowanymi w wyniku powodzi i ich najbliższymi" - przekazali w komunikacie Telewizja Polsat i producenci programu.

Nowe terminy castingów to 28.09 (Katowice) i 29.09 (Warszawa). Wkrótce mają być znane szczegóły tych wydarzeń.

Jak już informowaliśmy, nowymi jurorami zostali Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (lider Zakopower) i Natalia Szroeder. W nowej odsłonie pojawią się trzej prowadzący - będą to Maciej Rock (prowadził wszystkie dotychczasowe 11 edycje, obecnie jest też jednym z prowadzących "Twoja twarz brzmi znajomo"), Patricia Kazadi (uczestniczka trwającej obecnie edycji "TTBZ") i aktor Adam Zdrójkowski.

Polsat pomaga powodzianom. "Reklama na ratunek"

Dodatkowo Telewizja Polsat i Fundacja Polsat postanowiły pomóc poszkodowanym przez niszczycielski żywioł. W najbliższą sobotę o godz. 18:40 tuż przed "Wydarzeniami" zostanie wyemitowany specjalny blok "Reklama na ratunek. Wspólnie dla powodzian!", z którego cały dochód zostanie przekazany na pomoc poszkodowanym.

"Must Be The Music" powraca po latach

Przypomnijmy, że ten program zadebiutował w 2011 r. i był emitowany przez sześć lat. W sumie zrealizowano aż 11 edycji - w każdej z nich uczestników oceniali Elżbieta Zapendowska (znana z "Idola" specjalistka od emisji głosu), niezapomniana wokalistka grupy Maanam - Olga "Kora" Jackowska (zmarła w lipcu 2018 r. po ciężkiej chorobie) oraz ceniony dyrygent Adam Sztaba.



W pierwszych sześciu edycjach towarzyszył im także znany z zespołu Afromental wokalista Wojciech "Łozo" Łozowski. W edycjach 7-10 zastąpił go lider rockowego zespołu Coma - Piotr Rogucki. Z kolei w ostatniej odsłonie za jurorskim stołem pojawił się Tymon Tymański, legendarny muzyk sceny niezależnej. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock, a przed telewizorami pod koniec regularnie zasiadało ponad 2 miliony widzów (pierwsze pięć edycji miały średnią widownię znacznie powyżej 3 mln).

W "Must Be The Music" swoją drogę do sławy zaczynali m.in. Enej, LemON, Kasia Moś, Red Lips, Tomasz "Kowal" Kowalski, Oberschlesien, Mateusz Ziółko, Future Folk, Shata QS, Be.My, Piękni i Młodzi, Kaśka Sochacka, Besides i Marcin Patrzałek.