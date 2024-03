W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Liwia Łaszewska tańczy, a Chylińska robi wielkie oczy. "Ale czad"

"Popping to taki styl tańca spinania mięśni. Najważniejsze w nim jest to, żeby był bounce do góry. Jest to bardzo dużo pracy, żeby to się nagle udało. Tańczę z całego serducha. Zawsze tak jest" - mówiła przed wejściem na scenę 7-letnia Liwia Łaszewska, która zaprezentowała swój oryginalny sposób tańca jurorom.



Jej występ, podczas którego uczestniczka udawała robota, zaczął się do tego, że na scenę wniósł ją Jan Pirowski.

Po chwili młoda tancerka zaskoczyła jury swoją oryginalną choreografią, a wyjątkowo zdziwiona wydawała się Agnieszka Chylińska, która cały występ oglądała z otwartymi ustami. "Kurde" - krzyknęła Julia Wieniawa. "Ale czad" - dorzucił Marcin Prokop, który po chwili w rytm dubstepu próbował naśladować ruchy 7-letniej tancerki.



Kim jest Liwia Łaszewska?

"Liwia jako dwulatka zaczęła przejawiać zainteresowanie muzyką i tańcem. Kiedy skończyła 4 lata, rodzice zapisali ją do jej pierwszej szkoły tańca, na zajęcia z rytmiki. Rok później zmieniła miejsce treningów i zaczęła uczęszczać na hip-hop. W wieku 6 lat postanowiła rozpocząć naukę poppingu, samodzielnie ucząc się z teledysków" - czytamy na stronie programu



Obecnie 7-latka trenuje pod skrzydłami finalisty ósmej edycji "Mam talent" Macieja Sheva Mołdocha, który wraz z żoną uczy Liwię w szkole Soul Boogie.

Uczestniczka "Mam talent" ma na swoim koncie wiele złotych medali (Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Polski w hip hopie i poppingu w kategorii solo do lat 7).