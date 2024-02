Do 6 kwietnia wokalistą grupy Dżem ( posłuchaj! ) pozostaje Maciej Balcar . Informacja o ich rozstaniu wywołała ogromne zaskoczenie, bo Balcar śpiewał w śląskiej formacji dłużej niż legendarny wokalista Rysiek Riedel, zmarły w 1994 r. Następcą Balcara ogłoszono Sebastiana Riedla , syna Ryśka.

"Nasze drogi przecinały się wielokrotnie, by właśnie teraz połączyć się w jedną, wspólną, muzyczną ścieżkę pełną nowych wyzwań" - ogłosił zespół.

Dżem: Wiemy, kto został następcą Macieja Balcara

Sebastian Riedel od 1993 r. stoi na czele własnej formacji Cree, z którą nagrał osiem płyt. W 2021 r. wydał pod własnym nazwiskiem album z Piotr Steczek Kwartet. Znalazł się tam utwór "Głos ma dobro, nie zło", którego współautorem tekstu jest Rysiek Riedel.

- Pewnego dnia, przez zupełny przypadek, znalazłem jego zapisek na starej pożółkłej karteczce wyrwanej z jakiegoś notesu. "Nie bójcie się ludzie. Głos ma dobro, nie zło...". Ja w tym czasie właśnie z tym złem walczyłem. I tutaj takie przesłanie, które wskazuje kierunek i daje siłę. Dopisałem resztę słów, które dotyczyły mnie i tak powstał z tego utwór - opowiadał Sebastian Riedel w rozmowie z Interią.

"Często mi się śni. Chcę mu wtedy opowiedzieć o tylu rzeczach. O tym, ile się u mnie dzieje, ile się zmieniło. Bardzo chcę mu powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale nie potrafię tego zrobić. Milczę. On też nic nie mówi. Rozumiemy się bez słów. Przyglądamy się sobie. Jest taki, jakim go zapamiętałem. Takie są moje z nim spotkania. Czuję wtedy spokój. To są dobre sny i w ogóle mnie nie niepokoją" - wspominał ojca nowy wokalista Dżemu w książce Marcina Sitko "Rysiek Riedel we wspomnieniach".

Dżem - najdłużej działający polski zespół rockowy

Początki działającego do dziś zespołu sięgają 1973 r. W obecnym składzie z założycieli pozostali jedynie bracia Adam (gitara) i Beno (bas) Otrębowie. Od 1979 r. towarzyszy im gitarzysta Jerzy Styczyński. U ich boku występowali ostatnio Maciej Balcar (wokal), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i następca klawiszowca Pawła Bergera (tragicznie zmarłego w wypadku busa w 2005 r.) - Janusz Borzucki.

Pierwsze autorskie utwory Dżemu pojawiły się w eterze pod koniec lat 70. Marzeniem młodych muzyków było wystąpienie na festiwalu w Jarocinie w 1980 roku i mimo, że zespół nie został laureatem Rytmów Młodych, zyskał coś dużo cenniejszego - rozgłos i zainteresowanie publiczności. W 1981 roku Dżem pojawił się na wielu festiwalach i przeglądach muzycznych, w tym znów w Jarocinie już jako gwiazda festiwalu.

Z muzyków, którzy przewinęli się przez Dżem, nie żyją już Ryszard Riedel (wokalista zmarł w 1994 r. w wieku zaledwie 37 lat), perkusista Michał "Gier" Giercuszkiewicz , perkusista Leszek Faliński i jego brat Tadeusz Faliński (bas), gitarzysta Andrzej Urny i perkusista Aleksander Wojtasiak.



Dotychczasowy studyjny dorobek najdłużej koncertującej obecnie polskiej formacji rockowej zamyka album "Muza" z 2010 r., który pokrył się platyną.

Jarocin Festiwal 2024: Kto zagra? Ile kosztują bilety?

Wcześniej organizatorzy ujawnili, że na imprezie zagrają m.in. Gogol Bordello , Pidżama Porno, Riverside, Armia, Happysad, 2Tm2,3, Homo Twist, Vader, Cool Kids of Death, Farben Lehre, Alians, Dezerter, Daria Zawiałow, Dr Misio, Anna Rusowicz i Sad Smiles.



III pula biletów:

Karnet trzydniowy: 269 zł

Bilet na pole namiotowe: 109 zł

Bilety dostępne do 1 lipca (g. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

IV pula:

Karnet trzydniowy: 299 zł

Bilet na pole namiotowe: 129 zł

Bilety dostępne od 1 lipca (g. 12:00) do wyczerpania puli biletów.

Dzieci do lat 6 mogą bezpłatnie uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. Informacja o sprzedaży biletów jednodniowych zostanie opublikowana wkrótce.