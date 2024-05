Jarocin Festiwal od dekad cieszy się ogromną popularnością wśród fanów muzyki rockowej i nie tylko. Na mapie koncertowej Polski pojawił się w latach 70. Wtedy wydarzenie było dla wielu osób możliwością zapomnienia o życiu w komunistycznej rzeczywistości. Z jarocińskiej sceny płynęły rock, punk, heavy metal, blues i reggae, ale od zawsze najważniejsza była atmosfera na festiwalu.

W tym roku odbędzie się od 18 do 21 lipca, tak jak zawsze na stadionie przy ul. Maratońskiej. Organizatorzy przygotowują atrakcje wraz ze Spichlerzem Polskiego Rocka oraz gminą miasta.

Jarocin Festiwal z ostatnim ogłoszeniem!

W ostatnim ogłoszeniu wydarzenia znaleźli się: grający surowego rocka Ocean, punk rockowe Brudne Dzieci Sida, rock and rollowa Dziwna Wiosna, heavy bluesowe Smokes of Kraktau, gitarowy z nutką melancholii Penthouse, łączący brzmienie gitar z akordeonem Acapulco, kwintet z Łodzi Bruklin, punkowy Alles, trashowy Hamulec oraz trio z Trójmiasta, czyli Mùlk.

Dodatkowo zostanie ogłoszony wykonawca, który wygra Jarocińskie Rytmy Młodych. Zwycięzca konkursu zagra na Dużej Scenie.

Znamy pełen line-upu Jarocina!

Podczas Jarocin Festiwal usłyszymy wielkie nazwiska, takie jak Dżem, Daria Zawiałow, Dezerter, Farben Lehre, Pidżama Porno, Riverside, happysad, Vader. Największą zagraniczną gwiazdą jest niewątpliwie zespół Gogol Bordello, który rok temu zagrał trzy koncerty klubowe w Polsce.

Na scenie pojawią się również 2TM2,3, Alians, Alles, Ania Rusowicz, Armia, Cool Kids of Death, Dr Misio, Eye for an Eye, Homo Twist i Jucha. Nie zabraknie zespołu Sad Smiles, który jest laureatem ubiegłorocznej edycji Jarocińskich Rytmów Młodych. Szykuje się prawdziwa muzyczna uczta!

Dokładny harmonogram ma zostać ogłoszony wkrótce. Cena za karnet trzydniowy wynosi 269zł, a za pole namiotowe należy dopłacić 109zł.