Smutny koniec Fest Festival. Ogłaszają upadłość! Co ze zwrotami biletów?

Oprac.: Daniel Kiełbasa FEST Festival

Fest Festival ostatecznie został odwołany. Jednak to nie koniec problemów organizatorów. Ci – po wielu godzinach oczekiwania - zdecydowali się na wytłumaczenie tego, co się stało. Najważniejszą wiadomością dla fanów jest natomiast informacja o zgłoszeniu upadłości festiwalu. To może utrudnić odzyskanie biletów niedoszłym uczestnikom.

To koniec Fest Festival. Organizatorzy odwołali imprezę oraz zamierzają upadłość spółki /Eris Wójcik /INTERIA.PL