26 listopada w Nicei odbędzie się finał konkursu Eurowizji Junior . Zanim jednak do tego dojdzie, uczestników czekają próby, a całość wydarzenia zainaugurowało oficjalne otwarcie imprezy.

To odbyło się 20 listopada. Podczas gali otwarcia wystąpili wszyscy francuscy reprezentanci z Eurowizji Junior od powrotu tego kraju w 2018 roku. Na pianinie wspierał ich Van Toan, muzyk bardzo popularny w social mediach (ponad 9 mln na TikToku, 1,6 mln na Instagramie). Podczas ceremonii obyło się też losowanie kolejności startowej gospodarza oraz tego, które kraje wystąpią jako pierwsze i ostatnie.



Wpadka na Eurowizji Junior. Problemy sprawiło polskie nazwisko

Na scenie podczas ceremonii otwarcia przed publicznością zaprezentował się każdy z uczestników tegorocznej Eurowizji Junior. Wśród zaprezentowanych młodych wokalistek i wokalistek nie zabrakło reprezentantki Polski - Mai Krzyżewskiej. Jak się okazało jej nazwisko sprawiło nie lada problemy prowadzącym otwarcie Eurowizji Junior.



"Powitajcie Maję Kudżewską" - usłyszała publika. Ekipa polskiej wokalistki wyłapała pomyłkę i rzuciła w kierunku wymowne spojrzenia. Po szybkiej interwencji prowadzące podjęły kolejną próbę, znów nieudaną. Tym razem Maja Krzyżewska została "Mazią Krzyżweską". Ostatecznie to Polka pomogła Francuzkom w wymowie swojego imienia i nazwiska.



Kiedy finał Eurowizji Junior 2023? Wiadomo, która wystąpi Polka

Finał Eurowizji Junior odbędzie się 26 listopada w hali widowiskowej Palais Nikaïa, a na widowni zasiądzie maksymalnie 5 tys. widzów. Podstawa sceny ma 30 metrów długości, zaś pionowy ekran liczy 12 metrów wysokości i imituje kształt skrzydeł, co jest nawiązaniem do kreatywności i wyobraźni. Wybieg będzie znajdował się po prawej stronie.

Polka podczas finału wystąpi jako dziewiąta. W stawce konkursowej wystąpi 16 państw. 12. pozycję otrzymała Francja. Konkurs rozpocznie Sandra Valero z Hiszpanii, natomiast całość występów zakończy Sep i Jasmin z Holandii.

Konkurs poprowadzą Olivier Minne (współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 r.) oraz modelka i dziennikarka Laury Thilleman (w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France), dziś jedna z twarzy tamtejszej telewizji. Ophenya, francuska influencerka, będzie tworzyć treści na media społecznościowe Eurowizji.

Głosować na swoich faworytów będzie można już od 24 listopada.

Polka sprawi niespodziankę na Eurowizji Junior 2023?

Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". O wyjazd do Nicei rywalizowała piątka młodych wykonawców: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska - komplet finalistów pojawił się w ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids".

W pierwszej kolejności decydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury) i Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces"). Do drugiego etapu finału awansowali Leon Olek i Maja Krzyżewska. Decyzją widzów laureatką została ta druga wokalistka.

Autorami "I Just Need a Friend" (posłuchaj!) - eurowizyjnej piosenki Mai Krzyżewskiej - są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. Pierwsza dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Lanberry i Alicji Szemplińskiej. To oni są współautorami utworów na Eurowizję Junior - "Superhero" Viki Gabor (wygrana w 2019 r.) i "Somebody" Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).

Z kolei teledysk "I Just Need a Friend" wyreżyserował Dawid Ziemba, który pracował z m.in. Ochmanem (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni i grupą Tulia.