Finał Eurowizji Junior odbył się w hali widowiskowej Palais Nikaïa. Konkurs prowadzili Olivier Minne (współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 r.) oraz modelka i dziennikarka Laury Thilleman (w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France), dziś jedna z twarzy tamtejszej telewizji. Ophenya, francuska influencerka, tworzyła treści na media społecznościowe Eurowizji.



Eurowizja Junior 2023: co działo się na scenie?

Konkurs rozpoczęli wszyscy uczestnicy, którzy wspólnie wykonali piosenkę, nawiązującą do sloganu "Heroes". "Dzięki swojej kreatywności i odwadze dzieci są bohaterami" - zaznaczyli później prowadzący. W międzyczasie odbyła się też prezentacja wszystkich krajów.

Zmaganie uczestników rozpoczęła Sandra Valero z Hiszpanii, która zaśpiewała utwór "Loviu". Młoda wokalistka zaczęła śpiewać już w wieku czterech lat, a teraz, jako 12-latka, jest już piosenkarką, aktorką i uczestniczką licznych programów typu talent-show. Następnie na scenie pojawiła się Yulan Law z Malty z piosenką "Stronger". Trzecia propozycja to ukraińska 10-letnia piosenkarka Anastasia Dymyd i jej utwór "Kwitka".

Z numerem cztery pokazał się reprezentantka Irlandii Jessica McKean z utrzymaną w baśniowej klimacie balladą "Aisling".

Wideo Sandra Valero - Loviu (LIVE) | Spain 🇪🇸 | Junior Eurovision 2023 | #JESC2023

Wielką Brytanię reprezentowało żeńskie trio Stand Uniqu3 z popowym "Back To Life". Kolejny kraj to Macedonia Północna, która w tym roku na Eurowizję wysłała Tamarę Grujeska z utworem "Kaži Mi, Kaži Mi Koj". Numer siedem to Estonia, która debiutuje na konkursie. Estonię reprezentowała Arhanna i "Hoiame Kokku". Drugą połowę występów rozpoczęła Armenia, czyli Yan Girls, które inspirują się k-popem, a na eurowizyjnej scenie zaśpiewały "Do It My Way".

Z numerem dziewiątym wystąpiła reprezentantka Polski - Maja Krzyżewska. Autorami "I Just Need a Friend" (posłuchaj!) - eurowizyjnej piosenki Mai Krzyżewskiej - są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. W trakcie występu na wizualizacjach pojawiały się fragmenty tekstu piosenki oraz zdjęcia małej wokalistki. Na scenie towarzyszyły jej też cztery tancerki. "Jesteśmy przyjaciółmi Europo" - krzyknęła na koniec nastolatka.

Następni wystąpili Anastasia i Ranina, czyli reprezentanci Gruzji z piosenką "Over The Sky". Júlia Machado z Portulagii zaśpiewała utwór "Where I Belong". Gospodarzy, czyli Francję, reprezentowała w tym roku Zoé Clauzure i "Cœur".

Wideo Maja Krzyżewska - I Just Need A Friend (LIVE) | Poland 🇵🇱 | Junior Eurovision 2023 | #JESC2023

Trzynasty występ to Albania, Viola Gjyzeli i "Bota ime". Włoski duet - Melissa i Ranya - zaśpiewał wspólnie "Un Mundo Giusto". Przedostatni występ należało do reprezentantki Niemiec, którą była Fia. Zaśpiewała utwór "Ohne Worte". Fia, podobnie jak podczas występów w niemieckiej edycji "The Voice Kids", przełożyła swój występ na język migowy. Konkursowe występy zakończył holenderski duet Sep i Jasmijn. Młodzi wokaliści zaśpiewali "Holding On To You".

W trakcie czasu na głosowanie widzowie mogli zobaczyć skróty wszystkich występów, a później na scenie pojawił się zwycięzca zeszłorocznej Eurowizji Junior - 14-letni Lissandro. Przypomniał utwór "Oh Maman!", który zapewnił mu pierwsze miejsce w konkursie. Imprezę uświetnił też Amir, czyli reprezentant Francji na dorosłej Eurowizji w Sztokholmie. Usłyszeliśmy także wykonanie kultowego hymnu "We Are the World".

Wideo Lissandro - Oh Maman! - France 🇫🇷 - Official Music Video - Junior Eurovision 2022

Eurowizja Junior 2023: wyniki

W pierwszej kolejności ogłaszane były wyniki głosowania jury. Na miejscu pierwszym według oceny jurorów zameldowała się Francja, która zdobyła 136 punktów, a kolejnych miejscach podium uplasowały się Armenia i Hiszpania z wynikiem odpowiednio 116 i 115 punktów. Polska po głosowaniu jury miała punktów 69. W głosowaniu publiczności Polska otrzymała 55 punktów, co łącznie dało wynik 124 i miejsce szóste.

Tegoroczną Eurowizję Junior wygrała Francja. Zdobyła łącznie 228 punktów, pokonując Hiszpanię (201) i Armenię (180).