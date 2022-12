Przypomnijmy, że Roksana Węgiel w 2018 roku wywalczyła dla Polski zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want To Be". Rok później ten sukces powtórzyła Viki Gabor z "Superhero".

Obie polskie wokalistki otrzymały zaproszenie na gościnny występ z innymi laureatami Eurowizji Junior.

Eurowizja Junior 2022: Co już wiemy?

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizować będą przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbędzie się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Na scenie zaprezentuje się również 11 zwycięzców z poprzednich lat, w tym Viki Gabor. Zabraknie za to Roksany Węgiel, która odrzuciła zaproszenie z powodu wcześniej podjętych zobowiązań wynikających z kontraktu.



- Nie uda mi się. Było mi przykro, ale takie życie - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Pomponikiem.

Nie pojawią się również m.in. będąca w zaawansowanej ciąży Maria Isabel (Hiszpania 2004), Anastazja Petryk (Ukraina 2012) i Dino Jelusić (Chorwacja 2003), który obecnie wchodzi w skład hardrockowej grupy Whitesnake.

Eurowizja Junior 2022: Laura Bąkiewicz będzie reprezentować Polskę

Reprezentantką Polski na tegorocznej Eurowizji Junior 2022 została 11-letnia Laura Bączkiewicz z piosenką "To The Moon". Za utwór wokalistki odpowiadają Monika Wydrzyńska (tekst) i Jakub Krupski (muzyka). Z kolei klip wyreżyserował Pascal Pawliszewski.



Konkursowy występ Laury rozpocznie się i zakończy nagranym krótkim fragmentem wideo (nowość w występie Polaków). Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczymy kadry planet i kosmosu, a także doświadczymy efektów eksplozji. Całość ma nawiązywać do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon". Jak podkreśla portal Eurovoix, Polska jest jak dotąd pierwszym krajem, który zdecydował się na zastosowanie pirotechniki w swoim występie.

Laura Bączkiewicz na scenie wystąpi z pięcioma tancerzami, a choreografię stworzył Agustin Egurrola. Reżyserem występu jest Konrad Smuga.

Clip Laura To The Moon

Kto poprowadzi Eurowizję Junior 2022?

W roli prowadzących Eurowizji Junior 2022 pojawią się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan.