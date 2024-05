9 maja wystartował drugi półfinał Eurowizji 2024. Do rywalizacji o awans do wielkiego finału stanie 16 wykonawców, w tym z Holandii, Czech, Belgii, Armenii, Szwajcarii, Izraela i Grecji.

Reprezentant Szwajcarii w tym roku - Nemo - z piosenką "The Code" dla mediów i wielu fanów Eurowizji może zagrozić w marszu po zwycięstwo Chorwatowi Baby Lasagni.



Podczas półfinału Nemo przypadło czwarte miejsce startowe. Niebinarny artysta, ubrany w sukienkę i pomarańczowy sweter, operowym głosem wykonał utwór "The Code". Cały występ oparty był o zabawę z równoważnią i grę świateł. "Doskonała produkcja, świetnie zaśpiewane i przygotowane. "Nie mam wątpliwości, że Szwajcaria będzie w ścisłej czołówce" - mówił po występie Artur Orzech.



"Świetny występ Nemo. To wygra u jury", "Ciekawy głos", "Nemo jest super" - pisali widzowie oglądający konkurs.



Kim jest Nemo? Ma szansę na podbicie Eurowizji

Nemo Mettler to osoba reprezentująca Szwajcarię urodziła się w 1999 roku w Biel, małym dwujęzycznym miasteczku w Szwajcarii. Od małego gra na skrzypcach, pianinie i perkusji.

Nemo jest osobą niebinarną i obecnie mieszka w Berlinie. Popularność artysty rozpoczęła się w 2016 roku od występu SRF Virus (#Cypher), programie, który zyskał popularność w mediach społecznościowych.

W kolejnych latach wydał dwa minialbumy, a jak przypomina eurowizja.org dla Nemo przełomowy był 2020 rok z powodu "rozpoczęcia pisania i produkcji dla innych artystów i wydawania piosenek także w języku angielskim. W swojej muzyce porusza takie tematy jak tożsamość płciowa, zdrowie psychiczne i odnajdywanie swojego miejsca w świecie".

Nemo i polskie akcenty. Kto pomagał mu przy piosence "The Code"?

Na Eurowizji Nemo prezentuje utwór "The Code". Piosenkę pomogli stworzyć mu m.in. Polacy. jednym z jego twórców jest polski kompozytor Wojciech Kostrzewa. Jego nazwisko można znaleźć wśród współproducentów "The Code", odpowiadał także za orkiestrację. Pozostali wymieniani w serwisach streamingowych producenci to: NYLAN, Benjamin Alasu, Tom Oehler i Pele Loriano.

Za miksem i masteringiem piosenki reprezentanta Szwajcarii stoi natomiast Nikodem Milewski, twórca na co dzień działający w austriackim Wiedniu.