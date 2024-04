Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.



Od końca marca uczestnicy Eurowizji prezentują swoje utwory na specjalnych imprezach. Do tej pory odbyły się koncerty w Madrycie, Barcelonie i Londynie. Zaplanowane zostały ponadto występy w Amsterdamie, Sztokholmie i Oslo.

Wpadka wokalistki podczas eurowizyjnego koncertu w Londynie. "Takie rzeczy się zdarzają"

Do Londynu przyjechali prawie wszyscy uczestnicy Eurowizji 2024 (nieobecne były reprezentujące Ukrainę Jerry Heil i alyona alyona, które miały problemy z wizami). Jedną z artystek, które zaprezentowały swój utwór była przedstawicielka Austrii - Kaleen. Piosenkarka do Malmo jedzie z utworem "We Will Rave".

Na scenie w Londynie wystąpiła w długich czarnych butach, krótkich spodenkach oraz zrobiony z metalowych elementów stanik. I to on sprawił wokalistce sporo problemów. Już na samym początku urwało się w nim ramiączko, co skutecznie ograniczyło ruchy artystki.

Ta jednak wybrnęła z całej sytuacji, a nawet zatańczyła na scenie. "Takie rzeczy się zdarzają" - powiedziała na sam koniec. Nagranie z jej występem możecie zobaczyć poniżej.

Eurowizja 2024. Kto wygra konkurs?

Kaleen wystąpi podczas drugiego półfinał Eurowizji, który odbędzie się 9 maja. Wokalistka ma zająć ósme miejsce i awansować do koncertu finałowego. Jeżeli wierzyć bukmacherom, Kaleen może dotrzeć nawet do 12. lokaty.

Faworyci pozostają bez zmian. Notowania otwiera Szwajcaria, następnie wśród faworytów znajdują się reprezentanci Chorwacji, Włoch, Ukrainy i Holandii. Polska reprezentantka Luna ma dostać się do finału i zająć w nim końcowe lokaty.