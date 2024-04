Viki Gabor w 2019 r. zwyciężyła w konkursie Eurowizji Junior, reprezentując Polskę energiczną piosenką "Superhero" ( sprawdź ). W tym roku mija równe pięć lat od tej pamiętnej wygranej, dzięki której młoda wokalistka zapisała się na kartach historii konkursu. Polska zwyciężyła bowiem wtedy drugi rok z rzędu, co wcześniej nie udało się żadnemu państwu.

Viki Gabor postawiła na huczne świętowanie jubileuszu. Weźmie udział w tegorocznym finale 68. Konkursu Piosenki Eurowizji dla dorosłych. Nie jest naszą reprezentantką, a mimo wszystko wystąpi. Przypadła jej rola ogłaszania punktacji polskiego jury.

Początkowo media zakładały, że to Edyta Górniak zaprezentuje noty od jurorów na tegorocznej Eurowizji. Artystka obchodzi bowiem 30-lecie swojego konkursowego występu z piosenką "To nie ja!". Była pierwszą polską reprezentantką w konkursie Eurowizji - wystąpiła w Dublinie w 1994 r.

Edyta Górniak była pierwszą polską reprezentantką na Eurowizji

Edyta Górniak uzyskała wtedy 166 punktów, dzięki czemu zajęła drugie miejsce w finale konkursu. Przegrała z reprezentantami Irlandii - Paulem Harringtonem i Charliem McGettiganem - którzy uzyskali o 60 punktów więcej. Jak do tej pory nikomu z polskich reprezentantów nie udało się pobić wyniku Edyty. Najbliżej tego był zespół Ich Troje, który w finale Eurowizji 2003 uplasował się na siódmym miejscu w rankingu.

Podczas konferencji TVP, która miała niedawno miejsce, stacja zapowiedziała, że polskie noty na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji będą ogłaszane przez osobę, która jest ważna dla naszego kraju. Dodatkowo osoba ta miała obchodzić w tym roku pewną okrągłą rocznicę. Po tych słowach fani konkursu jednogłośnie stwierdzili, że musi to być Edyta Górniak. Jak się okazało - byli w błędzie.

Kto przekaże noty od polskiego jury podczas Eurowizji?

W mediach społecznościowych stacji pojawiła się informacja, że Viki Gabor przekaże punkty od polskiego jury w czasie tegorocznego konkursu. W poprzednich latach to Ida Nowakowska-Herndon prezentowała punktację, jednak zakończyła ona już współpracę z TVP, przez co młodsza gwiazda weszła na jej miejsce.

Fani Edyty Górniak są oburzeni

Niektórzy z fanów Eurowizji nie kryją oburzenia tym, że Edyta Górniak nie dostała znaczącej roli w tegorocznym konkursie. "Co jak co, ale żeby na tak piękną rocznicę Polski w Eurowizji nie wyznaczyć Edyty Górniak jako podającą polskie 12 points. Przecież to okrągłe 30 lat temu wszystko się zaczęło - cała przygoda Polski w Eurowizji" - napisał jeden z internautów pod ogłoszeniem.

Część osób komentuje natomiast to, że stacja postawiła właśnie na Viki Gabor. "Musi się nauczyć dykcji i wymowy po polsku. Fatalna decyzja", "Tylko proszę bez zblazowania", "Najbardziej ponura gwiazdka młodego pokolenia" - piszą użytkownicy Facebooka.

Konkurs odbędzie się już 11 maja 2024 r. w szwedzkim Malmö. W Polsce transmisję będzie można oglądać za pośrednictwem kanału telewizyjnego TVP1.